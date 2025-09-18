Qué pasa si Estudiantes gana, empata o pierde contra Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Este jueves, con el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro como testigo y como escenario, Flamengo y Estudiantes de La Plata se encuentran frente a frente bajo la órbita del compromiso de ida de los cuartos de final de la presente edición de la Copa Libertadores de América.

Desde las 21:30 horas y con la transmisión de Disney+, el Mengao y el Pincha pisan el verde césped con el objetivo en común de dar el primer paso hacia la clasificación para la próxima instancia del mencionado certamen continental. Un duelo que acapara la atención de propios y extraños.

Qué pasa si Estudiantes gana, empata o pierde con Flamengo por la Copa Libertadores

Si Estudiantes gana : en caso de quedarse con la victoria, sea cual sea la diferencia, el Pincha quedará arriba en el marcador, por lo que con un empate en Argentina se asegurará la clasificación a semifinales.

: en caso de quedarse con la victoria, sea cual sea la diferencia, el Pincha quedará arriba en el marcador, por lo que con un empate en Argentina se asegurará la clasificación a semifinales. Si Estudiantes empata : una igualdad deja la serie tal como inició. Es por eso que el equipo que gane en la revancha será el que siga en el torneo.

: una igualdad deja la serie tal como inició. Es por eso que el equipo que gane en la revancha será el que siga en el torneo. Si Estudiantes pierde: una derrota complicará al equipo de Eduardo Domínguez en la competencia, ya que tendrá que ir a ganar a Argentina para dar vuelta la serie.

Flamengo, el candidato en esta serie. (Foto: Getty)

Cuándo se juega la revancha entre Estudiantes y Flamengo

Tras el partido de ida, la llave entre Estudiantes y Flamengo se cerrará el jueves 25 de septiembre a las 21.30 en el Estadio UNO de La Plata. Cabe recordar que todos los partidos de esta competencia se podrán ver en vivo y en directo por la pantalla de Disney+.

Hasta el 27 de septiembre, Disney+ ofrece un importante descuento para los nuevos suscriptores: 3.999 para Disney+ Standart y 7.299 para Disney+ Premium.

Publicidad

Publicidad

ver también Los pésimos números de Palmeiras como local que ilusionan a River en la Copa Libertadores