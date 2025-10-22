Qué pasa si Racing gana, empata o pierde hoy vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Racing vuelve a jugar por las semifinales de la Copa Libertadores después de 28 años, visitando a Flamengo este miércoles desde las 21.30 en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, por el partido de ida de una sería que se definirá el próximo 29 de octubre en el Cilindro de Avellaneda.

La Academia, que supo quedarse con la primera posición del Grupo E, había superado a Peñarol en octavos de final con marcador global de 3-2, tras caer 1-0 en condición de visitante y luego imponerse 3-1 como local; mientras que en cuartos despachó a Vélez ganando 1-0 cada uno de los partidos de la serie.

El Mengao finalizó segundo del Grupo C por detrás de Liga Deportiva Universitaria de Quito, con los mismos puntos pero peor diferencia de gol. En octavos de final eliminó a Inter de Porto Alegre con marcador global de 3-0, pero sufrió y mucho ante Estudiantes de La Plata en cuartos, para terminar clasificándose en la definición por penales.

Gustavo Costas contagia de ilusión a todos en La Academia. (Getty).

¿Qué pasa si Racing gana, empata o pierde con Flamengo?

Si Racing gana como visitante de Flamengo conseguirá una ventaja importante para definir la serie como local, ya que le bastará con el empate en El Cilindro para meterse en la final.

Si Racing empata en el Maracaná le bastará con un triunfo como local para clasificar a la final, mientras que otro empate llevaría la serie a penales.

Si Racing pierde con Flamengo estará obligado a revertir la serie en Avellaneda. Solo le servirá una victoria como local, que dependiendo de la diferencia de goles entre ambos partidos le daría la clasificación o le garantizaría al menos definirla por penales. Pero con este resultado como visitante, no le serviría el empate en la revancha.

Las probables formaciones de Flamengo y Racing

Flamengo, que será local en el Estadio Maracaná, saltaría al terreno de juego con Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino.

En Racing, Gustavo Costas tendría decidido formar con Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Gastón Martirena; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

