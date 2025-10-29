Es tendencia:
Qué pasa si Racing gana, empata o pierde hoy vs. Flamengo por la Copa Libertadores

En La Academia hay gran ilusión con poder revertir la serie y clasificar para jugar la segunda final de su historia en el certamen continental.

Por Juan Ignacio Portiglia

La Academia busca revertir la serie como local ante Flamengo.
Racing buscará este miércoles fortalecerse en el apoyo de sus hinchas y revertir la serie de semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, que se impuso 1-0 en el partido de ida que tuvo lugar hace una semana en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

La revancha está programada para las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda y podrá verse por la pantalla de Disney+, Telefe y Fox Sports. El árbitro del encuentro será el chileno Piero Mazza, mientras que el principal responsable del VAR será su compatriota Juan Lara.

La ventaja con la que el equipo brasileño llegó a Argentina la consiguió en el minuto 88 de la ida gracias a un gol de Jorge Carrascal, futbolista colombiano con pasado en River que hasta ahora es el único goleador de la serie.

La Academia se ilusiona con disputar la segunda final de Copa Libertadores de su historia.

Qué pasa si Racing gana, empata o pierde vs. Flamengo

Si Racing gana esta noche ante Flamengo, dependerá de la diferencia de goles que la serie vaya a la definición desde el punto de penal o que el equipo argentino clasifique directamente a la final. Si lo hace por más de un gol, sacará boleto para jugar por el título de la Copa Libertadores.

Si Racing empata quedará automáticamente eliminado de la Copa Libertadores y el finalista será Flamengo.

Si Racing pierde quedará automáticamente eliminado de la Copa Libertadores y el finalista será Flamengo.

Las posibles formaciones de Racing y Flamengo

A falta de confirmación oficial, Gustavo Costas tiene en mente la siguiente alineación para saltar al terreno de juego del Cilindro: Facundo Cambeses; Gastón Martirena o Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Tomás Conechny o Duván Vergara y Adrián Martínez.

Flamengo, por su parte, formaría con Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz o Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Gonzalo Plata o Bruno Henrique y Jorge Carrascal.

Juan Ignacio Portiglia

german garcía grova

toti pasman

