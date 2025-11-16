River quedó en zona de Sudamericana tras el empate con Vélez y no clasificó a la Libertadores: así reaccionó Conmebol

Este domingo y antes de disputar su propio partido, Argentinos Juniors clasificó a la Copa Libertadores 2026. Debido a que ocupa la tercera posición en la tabla anual y ningún otro equipo puede alcanzarlo, el Bicho selló el boleto a la competición más importante del continente y recibió la bienvenida de la cuenta oficial de la CONMEBOL en las principales redes sociales.

El motivo que derivó en esto fue el empate entre River y Vélez por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. El Millonario estaba ante la oportunidad de superar a Argentinos por un punto y esperar su resultado horas más tarde. Sin embargo, al igual que en los últimos encuentros, no pudo sumar de a tres y, por el momento, quedó marginado a disputar la Copa Sudamericana 2026.

Lo cierto es que la CONMEBOL le dio la bienvenida a Argentinos Juniors a la Copa Libertadores 2026. A través de un posteo exclusivo en las cuentas oficiales en cada una de las redes sociales, el ente regulador del fútbol sudamericano se encargó de anunciar formalmente que el Bicho de La Paternal había asegurado la participación en la próxima edición de la competición.

De esta manera, Conmebol recibió a Argentinos Juniors en la próxima Copa Libertadores, donde le ganó la pulseada a River en la recta final. A través de buenos resultados en estos últimos cotejos, el elenco de Nicolás Diez se alejó lo suficiente de su contrincante. Los de Marcelo Gallardo, inmersos en una crisis futbolística, dejaron muchos puntos en el camino y este es el resultado.

Aunque el Bicho ya marginó al Millonario a la Sudamericana 2026, todavía puede ayudarlo. Es que si Argentinos, Boca o Rosario Central salen campeón del Torneo Clausura 2025, le liberan un cupo a River para el repechaje. Por lo que la institución rojiblanca todavía está en condiciones de convertirse en solidario, a pesar de tener el mote de villano por haber realizado este suceso.

Cabe recordar que Argentinos Juniors fue campeón de la Copa Libertadores en 1985. De esta manera, no iría en busca de sumar su primer trofeo sino que con el objetivo de repetir aquella hazaña todavía recordada en La Paternal. En sus cuentas oficiales, el Bicho le dedicó un posteo y escribió: “Qué lindo volver a verte. Vamos por todo, por la conquista de América”.

