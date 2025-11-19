River hoy: sondeo a un lateral uruguayo, evolución de Montiel y el deseo de Echeverri de volver

Clasificado a los playoffs y todavía a la expectativa de lograr un cupo en la Copa Libertadores del año próximo, River trabaja en Ezeiza de cara a los octavos de final del Clausura 2025 en los que tendrá que visitar a Racing, el próximo lunes desde las 19.15 en el Cilindro de Avellaneda.

Confirmado en su cargo más allá del pobre año deportivo, Marcelo Gallardo comienza a planificar también cómo abordar una nueva temporada en que no puede permitirse resultados similares, tanto a nivel de entrenamientos y pretemporada como de futbolistas que podrían irse y otros que pueden llegar.

Sondeos a Kevin Amaro

Un pedido del DT habría sido justamente lo que llevó a River a hacer un sondeo por Kevin Amaro, futbolista uruguayo de 21 años que se desempeña como lateral derecho en Liverpool de Montevideo y que sería opción para reemplazar a Fabricio Bustos, quien pretendería buscar nuevos horizontes a partir de diciembre.

De momento, el acercamiento al jugador que viene de ser convocado por Marcelo Bielsa a la Selección de Uruguay se mantuvo en el ámbito de la informalidad, pero permitió saber que el equipo dueño de su ficha pretende obtener 6 millones de dólares por su venta.

La evolución de Montiel en la previa del cruce con Racing

Aunque Gonzalo Montiel no está recuperado al cien por ciento del esguince de rodilla del que se resintió en el Superclásico y que lo marginó del duelo ante Vélez, no está descartado del partido de octavos de final del Torneo Clausura ante Racing.

De momento, el campeón del mundo con la Selección Argentina se ha mantenido entrenando diferenciado, pero comenzará a aumentar las cargas de manera paulatina para llegar en condiciones de ser convocado para la visita a Avellaneda del próximo lunes.

Echeverri planteó el deseo de volver a River

Sin los minutos que esperaba tener en Bayer Leverkusen, club al que llegó cedido por Manchester City, Claudio Echeverri ya le habría hecho saber tanto a su familia como a su representante del deseo de volver a River para reencontrarse con su mejor nivel y recuperar confianza, tal y como avanzó en ESPN el periodista Juan Patricio Balbi.

La realidad es que incluso cuando el equipo inglés evalúa cancelar la cesión con su par alemán que estaba prevista hasta mediados del año próximo, la intención es renegociarlo a otro destino europeo, que podría ser Girona. De todos modos, al jugador todavía le quedaría la chance de hacer valer sus deseos siempre que convenza a Guardiola de que ese regreso al fútbol argentino es la mejor opción de cara a futuro.

