Toti Pasman

La discusión entre Gallardo y Enzo Pérez no le sirve a ninguno, y River busca llegar a fin de año como sea

El supuesto conflicto entre ambas partes no le hacen bien ni al Muñeco, ni a Enzo. Mucho menos a River, que ya quiere terminar el año como sea.

Por Toti Pasman

Supuesta discusión, supuesta pelea… Digo supuesta nomás, porque ninguno de los dos la confirmó, pero tampoco la desmintieron. Es una pelea que no le sirve a ninguno de los dos, y voy a explicar el porqué.

Si sos Enzo Pérez, y venís de pelearte con Martín Demichelis y después con Gallardo, no queda otra que pensar que el problema sos vos. No es posible pelearte con todos los entrenadores de River. Enzo, que es un tipo bicho, sabe igualmente que no tiene que pelearse con el Muñeco, y blanquea el cruce con Micho.

Por le lado de Gallardo, se puede pelear con el Beto Alonso, con Francescoli, con Morete, con Labruna y con quien quiera. Ahora, si en 12 partidos ganaste solo dos, y encima te peleás con el capitán y líder del vestuario, eso empieza a hablar mal de tu liderazgo como DT.

En lo futbolístico, desde el partido con Palmeiras en el Monumental, Enzo Pérez perdió la titularidad y estaba bien que así sea. Pero lo cierto es que desde ese momento, River jugó 12 partidos: ganó dos, empató dos (que uno lo perdió por penales) y perdió 8. La jugada de sacar a Enzo le salió mal a Gallardo.

El pasado domingo, en Liniers, al DT no le quedó otra que meterlo de titular ante las bajas. Volvió ante Vélez y River empató, pero lo más destacable es que no mejoró con el capitán en cancha.

Creo que hay un pacto de no agresión en River para llegar a fin de año lo mejor posible. El sueño es ser campeón y meterse en la Libertadores, pero el equipo, jugando así, parece demostrar que es un sueño imposible. El año ya es para el olvido, e incluso humillante por momentos. Es hasta un premio consuelo clasificar a la Libertadores.

Toti Pasman

german garcía grova

toti pasman

