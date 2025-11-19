Atlético de Madrid se entrena con la cabeza puesta en su próximo partido de LaLiga ante Getafe. El equipo de Diego Simeone, que marcha en la cuarta posición (a seis puntos del líder Real Madrid), no sufrió algunas bajas de último momento y una de ellas fue la de Julián Álvarez.

La Araña, que no pudo viajar a Angola con la Selección Argentina por no haber llegado en tiempo y forma a vacunarse contra la fiebre amarilla, también se ausentó en la práctica comandada por el Cholo. La ausencia del ex River fue por cuestiones de salud.

De acuerdo a lo informado por Diario Marca, el delantero argentino no estuvo en el entrenamiento por un cuadro febril. Sin embargo, se espera que el jugador pueda reincorporarse el jueves sin mayores inconvenientes para poder ser titular el próximo fin de semana.

Álvarez venía de tener unos días de descanso gracias a la fecha FIFA. Ahora, buscará dejar atrás la indisposición para poder volver a ponerse a las órdenes de Simeone, pensando en escalar posiciones en LaLiga.

Atlético de Madrid tampoco tuvo a sus arqueros

Curiosamente, Atlético de Madrid tampoco pudo contar con sus dos arqueros principales en el entrenamiento del miércoles. Tanto Jan Oblak como Juan Musso se ausentaron por diferentes motivos, siendo otro dolor de cabeza para el Cholo en la sesión.

El esloveno hizo trabajos en el gimnasio, ya que continúa con molestias en la rodilla, que probablemente le impedirán estar ante Getafe el domingo. El argentino sería su reemplazante, aunque tampoco estuvo presente por motivos personales y con autorización del club.

El próximo partido de Atlético de Madrid

Atlético de Madrid visitará a Getafe el próximo domingo 23 de noviembre a partir de las 14:30 (hora de Argentina) en el Coliseum. El encuentro se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de Disney+ Premium.

