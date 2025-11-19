Además de Santiago Sosa, que está recuperándose y entrena de manera diferenciada, Racing posee una gran cantidad de lesionados para afrontar el clásico ante River, el próximo lunes 24 de noviembre, a las 19:15 horas, y en el Estadio Presidente Perón tras lo que fue el cese de la sanción que aplicó Aprevide.

El capitán de la Academia sufrió la fractura del seno maxilar superior derecho tras un golpe fortuito que le concedió Marcos Rojo en plena disputa del balón. A raíz de ello, no solo se perdió la revancha ante Flamengo, sino que también los partidos que le siguieron. De hecho, pasaron 28 días de la lesión.

La operación fue exitosa, pese a que los médicos le indicaron al mercedino que podía comprometer su visión si es que jugaba el partido definitorio contra los brasileños, por lo que decidió frenar, acató las órdenes y comenzó con la recuperación. Y ahora mantuvo una charla con Gustavo Costas, donde le pidió estar frente al Millonario.

Según pudo saber BOLAVIP, la postura del entrenador de Racing fue muy clara: primero, Sosa deberá observar a los médicos para un nuevo control. En consecuencia de ello, se definirá si está apto para jugar o si tendrá que seguir afuera de las canchas, ya que la recuperación tras una fractura del seno maxilar demora entre dos y tres meses, aproximadamente.

En el caso de que el ex futbolista de Atlanta United reciba el visto bueno de los especialistas, donde se garantice que no haya riesgo alguno para que afronte el juego, el DT de Racing deberá decidir si lo utiliza como titular o desde el banco de suplentes, pero con una máscara protectora.

Santiago Sosa sufrió una fractura ante Flamengo.

Todos los lesionados que tiene Racing

Elías Torres: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Franco Pardo: desgarro grado III en el aductor proximal del miembro inferior izquierdo. Matías Zaracho: desgarro muscular. Santiago Sosa: fractura de seno maxilar superior derecho. Luciano Vietto: desgarro en el sóleo derecho. Marcos Rojo: desgarro en el sóleo izquierdo. Agustín Almendra: tendinopatía rotuliana. Duván Vergara: traumatismo en el tobillo y en la pierna derecha. Juan Nardoni: se recupera de un desgarro sufrido en septiembre pasado.

Los horarios de los octavos de final del Torneo Clausura

Sábado 22 de noviembre

20.00 – Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)

22.00 – Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)

Domingo 23 de noviembre

17.30 – Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)

20.00 – Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)

Lunes 24 de noviembre

17.00 – Deportivo Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)

19.15 – Racing (3°A) vs. River (6°B)

22.00 – Unión (2°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B)

Miércoles 26 de noviembre