Es tendencia:
logotipo del encabezado
Racing

A menos de un mes de su lesión, Santiago Sosa le hizo un pedido a Gustavo Costas en la previa de Racing vs. River

En las semifinales de la Copa Libertadores, el capitán de la Academia sufrió la fractura del seno maxilar superior derecho.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Santiago Sosa, el capitán de Racing.
© Prensa RacingSantiago Sosa, el capitán de Racing.

Además de Santiago Sosa, que está recuperándose y entrena de manera diferenciada, Racing posee una gran cantidad de lesionados para afrontar el clásico ante River, el próximo lunes 24 de noviembre, a las 19:15 horas, y en el Estadio Presidente Perón tras lo que fue el cese de la sanción que aplicó Aprevide.

El capitán de la Academia sufrió la fractura del seno maxilar superior derecho tras un golpe fortuito que le concedió Marcos Rojo en plena disputa del balón. A raíz de ello, no solo se perdió la revancha ante Flamengo, sino que también los partidos que le siguieron. De hecho, pasaron 28 días de la lesión.

La operación fue exitosa, pese a que los médicos le indicaron al mercedino que podía comprometer su visión si es que jugaba el partido definitorio contra los brasileños, por lo que decidió frenar, acató las órdenes y comenzó con la recuperación. Y ahora mantuvo una charla con Gustavo Costas, donde le pidió estar frente al Millonario.

Según pudo saber BOLAVIP, la postura del entrenador de Racing fue muy clara: primero, Sosa deberá observar a los médicos para un nuevo control. En consecuencia de ello, se definirá si está apto para jugar o si tendrá que seguir afuera de las canchas, ya que la recuperación tras una fractura del seno maxilar demora entre dos y tres meses, aproximadamente.

En el caso de que el ex futbolista de Atlanta United reciba el visto bueno de los especialistas, donde se garantice que no haya riesgo alguno para que afronte el juego, el DT de Racing deberá decidir si lo utiliza como titular o desde el banco de suplentes, pero con una máscara protectora.

Santiago Sosa sufrió una fractura ante Flamengo.

Santiago Sosa sufrió una fractura ante Flamengo.

Publicidad
Aprevide levantó la sanción y Racing recibirá a River con público

ver también

Aprevide levantó la sanción y Racing recibirá a River con público

Árbitros confirmados para los octavos de final del Torneo Clausura: quién dirige Boca vs. Talleres y Racing vs. River

ver también

Árbitros confirmados para los octavos de final del Torneo Clausura: quién dirige Boca vs. Talleres y Racing vs. River

Todos los lesionados que tiene Racing

  1. Elías Torres: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
  2. Franco Pardo: desgarro grado III en el aductor proximal del miembro inferior izquierdo.
  3. Matías Zaracho: desgarro muscular.
  4. Santiago Sosa: fractura de seno maxilar superior derecho.
  5. Luciano Vietto: desgarro en el sóleo derecho.
  6. Marcos Rojo: desgarro en el sóleo izquierdo.
  7. Agustín Almendra: tendinopatía rotuliana.
  8. Duván Vergara: traumatismo en el tobillo y en la pierna derecha.
  9. Juan Nardoni: se recupera de un desgarro sufrido en septiembre pasado.

Los horarios de los octavos de final del Torneo Clausura

Sábado 22 de noviembre

  • 20.00 – Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
  • 22.00 – Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)

Domingo 23 de noviembre 

  • 17.30 – Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
  • 20.00 – Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)
Publicidad

Lunes 24 de noviembre

  • 17.00 – Deportivo Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
  • 19.15 – Racing (3°A) vs. River (6°B)
  • 22.00 – Unión (2°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B)

Miércoles 26 de noviembre

  • 21.30 – Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Los dos factores reglamentarios que facilitarían el regreso del Diablito Echeverri a River

jpasman
toti pasman

"La discusión entre Gallardo y Enzo Pérez no le sirve a ninguno, y River busca llegar a fin de año como sea"

Lee también
Por qué no juega hoy Santiago Sosa en Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Por qué no juega hoy Santiago Sosa en Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Sosa se operará tras su fractura, no jugará ante Flamengo, y Costas tiene a su reemplazante
Fútbol Argentino

Sosa se operará tras su fractura, no jugará ante Flamengo, y Costas tiene a su reemplazante

La máscara que debería usar Santiago Sosa para jugar la revancha entre Racing y Flamengo por la Copa Libertadores
Copa Libertadores

La máscara que debería usar Santiago Sosa para jugar la revancha entre Racing y Flamengo por la Copa Libertadores

Soulé afirmó que quiere jugar para Argentina y descartó a Italia
Selección Argentina

Soulé afirmó que quiere jugar para Argentina y descartó a Italia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo