Es tendencia:
logotipo del encabezado
ENTREVISTA

Sergio Goycochea: “Prefiero que Argentina no se cruce con Brasil hasta la final del Mundial”

El Vasco habló con Bolavip sobre la Copa del Mundo que se viene: los candidatos, la influencia de Messi en modo Maradona y su sentimiento por la Selección: "Cuando jugaba no me ponía tan nervioso como desde afuera".

Por Federico Del Rio

Seguí a Bolavip en Google!
Más allá del respeto por Brasil, también mencionó a España como una de las candidatas para el 2026.
© GettyMás allá del respeto por Brasil, también mencionó a España como una de las candidatas para el 2026.

Decir Sergio Goycochea es sinónimo de Selección Argentina. Por más que haya atajado en River, Racing, Vélez y Newell’s, entre otros clubes, su nombre se relaciona directamente a la celeste y blanca. Aquellos penales en Italia 90 lo metieron en la historia grande incluso sin haber sido campeón del Mundo, aunque sí bicampeón de América (91 y 93).

De paso por España para ser parte de la inauguración oficial de la AFA Academy Madrid, un espacio donde la Asociación del Fútbol Argentino refuerza el rol de formador internacional al ofrecer una estructura que replica la metodología, identidad y estándares de trabajo del fútbol argentino, Goyco charló con Bolavip sobre el Mundial 2026 y la Finalissima que enfrentará al equipo de Scaloni con la Selección de España, campeona de Europa y dueña de un invicto de 31 partidos. “Va a ser un lindo desafío para los dos equipos y, a la vez, una buena medida para antes de la Copa del Mundo”, comentó el Vasco.

Goyco, al lado de Santiago Solari, en la presentación de la AFA Academy que se inauguró en Madrid. (Foto: AFA)

Goyco, al lado de Santiago Solari, en la presentación de la AFA Academy que se inauguró en Madrid. (Foto: AFA)

-¿Argentina y España son las grandes candidatas para el Mundial 2026?

-El fútbol nos ha dado 200 cachetadas, sobre todo en competencias cortas, porque a veces tenés un mal partido y te volvés de una Copa del Mundo sin encontrar explicación. En 2006, Argentina no perdió en cancha y se fue por los penales contra Alemania. Pero sí, las dos están en condiciones por el presente y por lo que vienen sosteniendo. Lo de España y lo de Argentina, más allá de la actualidad, es muy saludable por lo que les viene sucediendo en el tiempo, sosteniendo un nivel de juego más allá de haber ganado la Eurocopa, la Copa América o la Copa del Mundo. Pero después es fútbol y te puede pasar un Argentina-Brasil como el del 90, donde nos patearon 50 veces al arco y el ganador fue Argentina.

-España acumula un invicto de 31 partidos. ¿Cómo puede influir esa racha?

-Por ahí es una cábala, como llegó Argentina a Qatar con 35 partidos sin perder y después fue campeón del Mundo. Yo veo a esta España parecida a la que ganó el Mundial de Sudáfrica 2010.

-Si tuvieras que elegir una selección para que Argentina no se cruce hasta la final, ¿cuál sería?

-Si tengo que elegir, yo prefiero no cruzarme a Brasil. Ellos tampoco, eh. A ellos tampoco les gusta, ojo. Es una cuestión de respeto. Son partidos especiales. Si vamos a decidir algo con Brasil, que sea en una final.

Publicidad

-Hablaste de Argentina, de Brasil, de España… ¿Ves a otra selección que también puede ser candidata?

-Y… alguna va a aparecer. En las previas siempre empezamos a dar vueltas, pero la historia nos dice que hay ocho campeones del mundo, nada más. Y si uno toma la historia moderna, por llamarla de alguna manera, sólo se han agregado España y Francia. No es fácil salir campeón del mundo. Puede haber buenos equipos, pero a la hora de llegar son siempre los mismos. Habrá grandes equipos, pero no creo que haya un nuevo campeón. O sea, uno que no haya ganado un Mundial antes.

Acá ante Yugoslavia, después frente a Italia: los penales que atajó el Vasco fueron la clave para que Argentina llegara a la final de Italia 90. (Foto: Getty)

Acá ante Yugoslavia, después frente a Italia: los penales que atajó el Vasco fueron la clave para que Argentina llegara a la final de Italia 90. (Foto: Getty)

Publicidad

La presencia de Messi en el Mundial y su influencia

-Messi planteó algunas dudas sobre su presencia en el Mundial, ¿por qué pensás que lo dijo?

-Entiendo o analizo que es un camino que está recorriendo con mucha cautela porque sabe la edad que tiene, lo que significa y porque su esencia de competitividad no le va a permitir llegar más o menos. Él entiende que debe estar bien para aportarle cosas a la Selección Argentina. Si él siente que no está de la mejor manera, va a dar un paso al costado sin que nadie le diga nada.

-¿Pero te lo imaginás afuera del Mundial?

-No, yo no lo veo afuera del Mundial porque lo vemos jugar: está físicamente apto, no tiene lesiones y representa mucho desde lo anímico. Es un grupo de jugadores que va a llegar con un 70% de integrantes de Qatar 2022, que es un proceso que viene de la Copa América 2021. Entonces creo, más allá de lo futbolístico, también es un referente, una bandera, un faro dentro del grupo como lo era Diego (Maradona) para nosotros.

-¿En lo personal qué te genera cuando hablás de un Mundial y de la Selección Argentina?

-Y… Cuando jugaba no me ponía tan nervioso como ahora desde afuera. Pero disfruto estar cerca de la Selección y que le pasen cosas lindas, me encanta. Viví alegrías y tristezas con esta camiseta y entiendo todo lo que significa. El primer golpe lo sentí en 2014, el día de la final en el Maracaná contra Alemania, la misma final que jugué yo. Estaba haciendo la previa desde el campo de juego, de saco y corbata pisando el césped y se me pasaron un montón de cosas por la cabeza. Y en Qatar, por haber estado tan cerca de la Selección, por la alegría… Hasta a veces me parece mentira que me haya tocado jugar.

Publicidad

-¿Y te imaginás celebrando otra vuela olímpica el año que viene?

-Ojalá, ojalá que así sea.

Tweet placeholder
Tweet placeholder
¡Atento Lionel Scaloni! A Argentina le pueden tocar 2 de estas selecciones de Europa en su grupo del Mundial 2026

ver también

¡Atento Lionel Scaloni! A Argentina le pueden tocar 2 de estas selecciones de Europa en su grupo del Mundial 2026

¿Imbatible? El temible dato de España que observa Lionel Scaloni de cara a la Fnalissima

ver también

¿Imbatible? El temible dato de España que observa Lionel Scaloni de cara a la Fnalissima

federico del rio
Federico Del Rio

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"La discusión entre Gallardo y Enzo Pérez no le sirve a ninguno, y River busca llegar a fin de año como sea"

ggrova
german garcía grova

River va por Luciano Gondou en el próximo mercado de pases

Lee también
Qué rivales le pueden tocar a Argentina en el sorteo del Mundial 2026
Mundial 2026

Qué rivales le pueden tocar a Argentina en el sorteo del Mundial 2026

Los posibles grupos de la muerte del Mundial 2026
Mundial 2026

Los posibles grupos de la muerte del Mundial 2026

Qué países serán cabezas de serie en el sorteo del Mundial 2026
Mundial 2026

Qué países serán cabezas de serie en el sorteo del Mundial 2026

Uno por uno: el ranking de los jugadores de Argentina y Alemania para enfrentarse en los cuartos de final de la Copa Davis
Tenis

Uno por uno: el ranking de los jugadores de Argentina y Alemania para enfrentarse en los cuartos de final de la Copa Davis

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo