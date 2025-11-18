El inesperado panorama de los lesionados en Racing: cuántos pueden jugar ante River

Luego de que Aprevide levantara la sanción y el Cilindro de Avellaneda quedara habilitado para recibir la totalidad del aforo en lo que será el clásico entre Racing y River, correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura, el elenco dirigido por Gustavo Costas sigue entrenándose para llegar firme al partido.

El lunes 24 de noviembre, a las 19:15 horas y con arbitraje de Facundo Tello, el fútbol argentino vibrará con el clásico más añejo de su historia, siendo que se enfrentaron por primera vez en abril de 1906, donde la Academia derrotó por 3-1 al Millonario.

Por el momento, Costas todavía no definió la formación con la que enfrentará a los de Marcelo Gallardo, que no consiguen la victoria por el ámbito doméstico desde el pasado 13 de septiembre, cuando derrotó en el Estadio Jorge Luis Hirschi a Estudiantes de La Plata. Y es que el entrenador racinguista tiene un grave problema.

Al día de la fecha, los de Avellaneda cuentan con 10 futbolistas lesionados: Elías Torres, Santiago Sosa, Franco Pardo, Matías Zaracho, Luciano Vietto, Marcos Rojo, Agustín Almendra, Adrián Balboa, Duván Vergara y Juan Nardoni. Sin embargo, hay varios de ellos que estarán disponibles para el encuentro del próximo lunes.

Durante la práctica de este martes, además de que Balboa entrenó a la par de sus compañeros, el que hizo una parte de ella fue Nardoni, y lo evaluarán durante la semana. Por otra parte, se confirmó que Bruno Zuculini no padeció ninguna lesión tras lo que fue su prematura salida ante Newell’s Old Boys, donde sufrió una fuerte contractura muscular. Y a pesar del traumatismo en el tobillo y en la pierna derecha que tuvo Vergara, llegaría contra River.

Bruno Zuculini, líder del plantel que dirige Gustavo Costas. (Foto: Prensa Racing)

Todos los lesionados que tiene Racing

Elías Torres: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Franco Pardo: desgarro grado III en el aductor proximal del miembro inferior izquierdo. Matías Zaracho: desgarro muscular. Santiago Sosa: fractura de seno maxilar superior derecho. Luciano Vietto: desgarro en el sóleo derecho. Marcos Rojo: desgarro en el sóleo izquierdo. Agustín Almendra: tendinopatía rotuliana. Adrián Balboa: lumbociatalgia izquierda. Duván Vergara: traumatismo en el tobillo y en la pierna derecha. Juan Nardoni: se recupera de un desgarro sufrido en septiembre pasado.

Los horarios de los octavos de final del Torneo Clausura

Sábado 22 de noviembre

20.00 – Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)

22.00 – Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)

Domingo 23 de noviembre

17.30 – Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)

20.00 – Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)

Lunes 24 de noviembre

17.00 – Deportivo Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)

19.15 – Racing (3°A) vs. River (6°B)

22.00 – Unión (2°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B)

Miércoles 26 de noviembre

21.30 – Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)

