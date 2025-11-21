En el preciso instante en el que los jugadores salieron a jugar la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo, Racing se expuso a una fuerte sanción. La Academia lanzó enormes cantidades de pirotecnia con el fin de apoyar a los suyos e intimidar a los brasileños, minutos antes del encuentro que finalizó 0 a 0.

Poco más de tres semanas después de aquel compromiso en el Cilindro de Avellaneda, Unidad Disciplinaria de CONMEBOL oficializó el castigo para el equipo argentino por dos infracciones graves: la reincidencia con los fuegos artificiales (había hecho algo similar en 2024 por la Sudamericana) y un grave acto de racismo en las tribunas.

Según pudo saber BOLAVIP, el equipo de Gustavo Costas deberá jugar sus primeros tres compromisos internacionales del año próximo a puertas cerradas. Además, tendrá que afrontar su cuarta presentación con un aforo reducido, sin poder contar con su estadio al 100% de su capacidad.

En principio, Racing cumplirá su pena en la Copa Sudamericana, a la que ya está clasificado por la tabla anual de la Liga Profesional. Sin embargo, en caso de que se consagre campeón del Torneo Clausura, tendrá que hacerlo en la Libertadores. Sea cual sea el caso, jugará la totalidad de la fase de grupos sin público y los octavos de final con límite de capacidad.

Como si fuera poco, la casa madre del fútbol sudamericano también multó a la Academia con 200.000 dólares estadounidenses, que se descontarán del premio final que recibirá el club por derechos televisivos.

Tras la sanción, ¿Racing puede recibir a River con público igual?

Curiosamente, la sanción de CONMEBOL llegó pocos días después de que Aprevide decidiera levantar la suspensión del Cilindro de Avellaneda para los playoffs del Torneo Clausura. Una decisión que le permite a los hinchas de Racing asistir al compromiso de octavos de final ante River.

Si ambos fueron por la pirotecnia lanzada aquel 29 de octubre, los castigos van por cuentas separadas. En el ámbito local, la Academia ya cumplió, pero el año que viene deberá hacerlo en la competencia internacional.

Cómo había sido la sanción a Racing en 2024

En 2024, luego de lo sucedido en el Estadio Presidente Perón en la semifinal de la Sudamericana, CONMEBOL multó a Racing con US$140.000 y lo obligó a jugar a puertas cerradas su primer partido de la Libertadores 2025 ante Bucaramanga. Un castigo inferior en comparación al que acaba de recibir.

