Boca hoy: la marca goleadora que alcanzó Merentiel, el gesto de Paredes con Marchesín y más

La noche del domingo fue más que positiva en La Bombonera, donde Boca venció 2-0 a Talleres y consiguió la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. En ese contexto, ya piensa en el próximo fin de semana, cuando se enfrentará a Argentinos Juniors en condición de local, por un lugar en las semifinales.

La nueva e impactante marca que consiguió Miguel Merentiel en la historia del club y el notable gesto de líder de Leandro Paredes con Agustín Marchesín, son solamente algunas de las principales novedades del elenco de la Ribera en este lunes 24 de noviembre. A continuación, todo lo que tenés que saber.

La impactante marca de Merentiel en la historia de Boca

No caben dudas que uno de los mejores refuerzos traídos por la gestión de Juan Román Riquelme es Miguel Merentiel. Llegó a préstamo, la rompió, Boca lo compró y no para de devolverle la confianza a base de múltiples anotaciones en partidos decisivos. En ese sentido, ahora alcanzó una nueva marca que le permitió ingresar en la historia grande junto a los principales ídolos.

Lo cierto es que tras el doblete ante Talleres, Merentiel llegó a los 50 goles en Boca. De esta manera, alcanzó la línea de grandes futbolistas como Marcelo Delgado e ingresó al lote privilegiado de los 27 jugadores con más anotaciones en el club. Así, no solo fue responsable directo de la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, sino que también sumó en lo personal.

El gesto de líder de Paredes con Marchesín

En la noche del domingo, Boca venció 2-0 a Talleres y selló la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, debido al doblete que marcó Miguel Merentiel. Sin embargo, la acción que marcó un antes y un después en el partido fue protagonizada por Agustín Marchesín, que continúa en constante levantada y otra vez recibió un fuerte reconocimiento de Leandro Paredes.

Cuando el encuentro iba 1-0, el arquero atajó un penal en la última jugada del primer tiempo, que significó mantener la valla invicta y la ventaja parcial en el marcador. Tan fundamental fue dicho acontecimiento que, ni bien comenzó el complemento, el Xeneize convirtió el segundo tanto que aniquiló al conjunto de Córdoba. Por eso, Paredes bancó a Marchesín públicamente.

