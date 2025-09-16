Marcelo Gallardo tiene 5 opciones para reemplazar a Giuliano Galoppo en la formación de River vs. Palmeiras

Este miércoles, River recibirá a Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde los dirigidos por Marcelo Gallardo buscarán dar el primer golpe para ir detrás de las semifinales.

Para este encuentro, el Muñeco no tendrá a Giuliano Galoppo, que fue expulsado en la revancha contra Libertad. El Tribunal de Disciplina lo sancionó con una sola jornada, por lo que podrá estar en la revancha que se disputará el miércoles 24 de septiembre en Allianz Parque.

Debido a la ausencia del ex Banfield y São Paulo, en el DT del Millonario piensa en cinco opciones para poder reemplazarlo: Juanfer Quintero, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza Fonda, Santiago Lencina y Kevin Castaño son los que tienen chances de meterse entre los titulares. En cuanto a las características, el ex Talleres y el colombiano que llegó desde el fútbol ruso son los más defensivos.

En el caso de que Gallardo busque ser vertical en ataque, optará por Quintero, Galarza Fonda o Lencina, quienes se asociarían con Nacho Fernández, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. Pero será algo que se determine a último momento, antes de que inicie el encuentro dado a que no quiere darle señales a Abel Ferreira.

Marcelo Gallardo, el DT de River. (Prensa River)

La posible formación de River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Nacho Fernández; Juan Carlos Portillo o Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

Publicidad

Publicidad

¿Qué canal pasa River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores?

El encuentro entre River y Palmeiras, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores, se llevará a cabo en el Estadio Antonio Vespucio Liberti y comenzará a las 21:30. El mismo podrá observarse a través de Disney+, que tendrá una promoción exclusiva.

Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

¿Cuándo se juega la revancha entre Racing y Vélez por la Copa Libertadores?

Tras el encuentro en Núñez, River y Palmeiras se volverán a ver las caras el miércoles 24 de septiembre, a las 21:30, en el Allianz Parque. Allí definirán a uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

El cuadro de la Copa Libertadores