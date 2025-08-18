Tres IA se pusieron de acuerdo y avisaron quién será el campeón de la Copa Libertadores 2025

La Copa Libertadores ingresó en su zona decisiva. Tras disputarse los partidos de ida de los octavos de final, esta semana quedarán definidos los clasificados a cuartos. La ilusión se mantiene intacta para algunos, mientras que otros se despedirán del sueño continental. Pero lo cierto es que cada vez falta menos para conocer al campeón.

En medio de ese escenario, la Inteligencia Artificial también se metió en el debate. Tres de las herramientas más populares, ChatGPT, Gemini y Copilot, fueron consultadas y se animaron a dar su veredicto sobre qué equipo levantará el máximo certamen continental.

El resultado fue llamativo: pese a lo variable e impredecible que es el fútbol, más aún en instancias de eliminación directa, las tres coincidieron en un mismo pálpito. Sí, aunque con distintos argumentos, postularon como máximo candidato al mismo equipo.

La Copa Libertadores se encuentra cada vez más cerca de conocer a su nuevo campeón.

El pronóstico de la IA sobre el ganador de la Libertadores 2025

Lejos de cualquier grieta tecnológica, las tres inteligencias artificiales coincidieron en que Palmeiras será el campeón. Cada una aportó sus fundamentos y hasta mencionó qué otros equipos podrían arruinar el pronóstico.

Primero, Gemini sostuvo: “Palmeiras demostró ser uno de los más consistentes del continente en los últimos años, con jugadores con experiencia en finales y un plantel profundo y de calidad. Además, su gestión deportiva es sólida y estable“. Aunque, tampoco desestimó a ciertos rivales. En ese rubro señaló a “River, por su historia y jerarquía”, y a “Flamengo, un gigante que siempre es candidato y puede ser imparable en partidos decisivos”.

Por su parte, Copilot fue directo. “Palmeiras cerró la fase de grupos con puntaje ideal y viene de aplastar 4-0 a Universitario en Lima. Además, las casas de apuestas lo ubican entre los máximos favoritos”, justificó. Sus alternativas, en caso de que el Verdao no corone, son “Flamengo, River, Racing e Internacional”.

Finalmente, ChatGPT también coincidió con sus colegas. “Palmeiras fue el único que ganó todos sus partidos en grupos. En octavos de final confirmó su dominio, y además cuenta con el respaldo de las apuestas“, sostuvo. En su repaso, también incluyó a River y Botafogo entre los aspirantes que podrían dar pelea.

No obstante, para cumplir con el pronóstico, Palmeiras deberá superar un cuadro que, a priori, no se presentaría sencillo. Es que cuenta con altas chances de enfrentarse en cuartos de final a River (debe eliminar a Libertad), en lo que podría ser un choque de candidatos, según la IA. Luego, en semifinales, puede medirse con Botafogo, el vigente campeón y a quien el Sistema también advirtió con no quitarle el ojo de encima.

