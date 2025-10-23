Una figura de Flamengo se perdería la revancha de Copa Libertadores con Racing por una fractura

Flamengo pasó del alivio de poder sacarle ventaja a Racing en los últimos minutos del partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores haciendo de local, gracias a un gol de Jorge Carrascal para ganar 1-0 en el Maracaná, a la preocupación por la lesión que lo haría perder a una de sus máximas figuras de cara a la revancha que se disputará el próximo miércoles 29 de octubre en el Cilindro de Avellaneda.

Pedro, delantero que había dejado la cancha con su brazo inmovilizado para ser trasladado al hospital, finalmente sufrió una fractura en el antebrazo tal y como pudo confirmar Globo Esporte después que se le hicieran exámenes médicos para conocer la gravedad del golpe.

En Flamengo todavía están evaluando un protocolo de recuperación que pone en consideración la posibilidad de que Pedro pueda seguir jugando pese a la fractura, que demandaría entre tres y cuatro semanas para su rehabilitación plena.

Según Globo Esporte, se le planteará la posibilidad al jugador, pensando exclusivamente en la revancha ante Racing y conscientes de que deberá permanecer inmovilizado en el antebrazo durante las semanas que se determinaron para su recuperación.

Confirmada la fractura, el delantero todavía no se baja de la revancha.

En ese sentido, se hará una evaluación de su evolución día a día, sin descartar de momento su presencia en Avellaneda pero siendo altas también las probabilidades de que finalmente se opte por desistir del autor de 15 goles en los 37 partidos que lleva disputados con el club en lo que va de 2025.

Publicidad

Publicidad

Sosa también es duda por fractura

El golpe involuntario que Santiago Sosa recibió de Marcos Rojo sobre el final del encuentro disputado en el Maracaná le ocasionó una fractura de seno maxilar superior derecho, por lo que su presencia en la revancha ante Flamengo del próximo miércoles en el Cilindro de Avellaneda está en duda.

Al igual que sucede con Pedro en Flamengo, será el cuerpo médico de La Academia, en constante consulta con el jugador, el que terminará de determinar si podrá jugar o no en la vuelta, con protección especial y como consecuencia de una minuciosa evaluación día tras día.