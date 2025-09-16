Vélez vs. Racing por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores: formaciones confirmadas

Este martes se jugará el primer capítulo de la serie entre Vélez y Racing por la Copa Libertadores.

A las 19, el Fortín y la Academia chocarán por el partido de ida en el Estadio Amalfitani.

El último duelo entre los protagonistas de esta noche se remonta al 5 de octubre de 2024, por el certamen local. También en Liniers, el Fortín se impuso por la mínima con el grito de Braian Romero.

A pesar de que se barajó la posibilidad de que el partido se jugara con ambas hinchadas, los clubes y las autoridades determinaron que cada encuentro de la llave se desarrolle solo con parcialidades locales para garantizar la seguridad y dedicar todas las localidades disponibles a cada equipo en su casa.

En el Estadio José Amalfitani, Vélez Sarsfield y Racing Club se ven las caras este martes por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Desde las 19, el encuentro con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio podrá sintonizarse a través de Disney+ y Fox Sports.

Aunque hay cuatro representantes de Argentina en esta instancia, esta es la única llave que garantiza a un equipo del país en las semifinales. En ese contexto, el Fortín y la Academia se enfrentarán en una serie que otorgará el premio de quedar a solo tres partidos de la gloria.

De camino a cuartos de final, ambos clubes superaron una instancia exigente. Vélez se impuso ante Fortaleza por 2-0 en el global, mientras que Racing sufrió para eliminar por un apretado 3-2 en la serie.