Vélez vs. Racing por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores: formaciones confirmadas

Por un lugar en semifinales, el duelo entre equipos argentinos iniciará este martes en Liniers. Aquí el minuto a minuto y toda la información de este primer capítulo de la serie.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE RACING

Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Gastón Martirena, Maravilla Martínez y Santiago Solari.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE VÉLEZ

Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos e Imanol Machuca.

Sin visitantes en el Amalfitani

A pesar de que se barajó la posibilidad de que el partido se jugara con ambas hinchadas, los clubes y las autoridades determinaron que cada encuentro de la llave se desarrolle solo con parcialidades locales para garantizar la seguridad y dedicar todas las localidades disponibles a cada equipo en su casa.

El último enfrentamiento entre Vélez y Racing

El último duelo entre los protagonistas de esta noche se remonta al 5 de octubre de 2024, por el certamen local. También en Liniers, el Fortín se impuso por la mínima con el grito de Braian Romero.

La posible formación de Racing

Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Gastón Martirena, Adrián Martínez y Santiago Solari.

La posible formación de Vélez

Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallan, Emanuel Mammana o Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván o Manuel Lanzini; Maher Carrizo, Michael Santos y Matías Pellegrini o Imanol Machuca.

¿Dónde ver Vélez vs. Racing?

A las 19, el Fortín y la Academia chocarán por el partido de ida en el Estadio Amalfitani. Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

¡Bienvenidos!

Este martes se jugará el primer capítulo de la serie entre Vélez y Racing por la Copa Libertadores.

Vélez y Racing abre la serie de cuartos de final.
© GettyVélez y Racing abre la serie de cuartos de final.

En el Estadio José Amalfitani, Vélez Sarsfield y Racing Club se ven las caras este martes por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Desde las 19, el encuentro con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio podrá sintonizarse a través de Disney+ y Fox Sports.

Aunque hay cuatro representantes de Argentina en esta instancia, esta es la única llave que garantiza a un equipo del país en las semifinales. En ese contexto, el Fortín y la Academia se enfrentarán en una serie que otorgará el premio de quedar a solo tres partidos de la gloria.

De camino a cuartos de final, ambos clubes superaron una instancia exigente. Vélez se impuso ante Fortaleza por 2-0 en el global, mientras que Racing sufrió para eliminar por un apretado 3-2 en la serie.

