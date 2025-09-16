Vélez vs. Racing por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores: formaciones confirmadas

En el Estadio José Amalfitani, Vélez Sarsfield y Racing Club se ven las caras este martes por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Desde las 19, el encuentro con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio podrá sintonizarse a través de Disney+ y Fox Sports.
Aunque hay cuatro representantes de Argentina en esta instancia, esta es la única llave que garantiza a un equipo del país en las semifinales. En ese contexto, el Fortín y la Academia se enfrentarán en una serie que otorgará el premio de quedar a solo tres partidos de la gloria.
De camino a cuartos de final, ambos clubes superaron una instancia exigente. Vélez se impuso ante Fortaleza por 2-0 en el global, mientras que Racing sufrió para eliminar por un apretado 3-2 en la serie.