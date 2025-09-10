Es tendencia:
Es viral: la emoción de un relator boliviano tras clasificar al repechaje del Mundial 2026 con una victoria ante Brasil

La Verde sueña con volver a la Copa del Mundo luego de 32 años. El desahogo de un narrador tras el pitazo final.

Por Joaquín Alis

El 27 de junio de 1994, la Selección de Bolivia cerraba su participación en el Mundial de Estados Unidos con una derrota ante España, sin saber que iba a ser su última presencia en este certamen en décadas. El pasado martes 9 de septiembre de 2025, una ajustada victoria ante Brasil en la altura lo acerca a su sueño de regresar tras 32 años de ausencia.

El 1 a 0 del equipo dirigido por Óscar Villegas, que llegó gracias a un penal convertido por Miguel Terceros, clasificó a la Verde al repechaje. Tras obtener el séptimo puesto en las Eliminatorias Conmebol, está a una o dos finales (aún está por definirse) de jugar la próxima Copa del Mundo.

La emoción del histórico suceso en el Estadio Municipal De El Alto se vio reflejada en el relato de un narrador boliviano, que no pudo contenerse tras el 1 a 0 ante los de Carlo Ancelotti. Tal es así que sus palabras se viralizaron en las redes sociales tras el pitazo final.

“Ya la emoción no me permite seguir este partido. Estoy emocionado igual que usted. Pida la pelota Garay, por favor… ¡Señores, estamos en el repechaje! ¡Estamos en el repechaje! ¡Lo logramos, lo logramos! ¡Volvimos al Mundial y estamos ahí!”, comenzó diciendo eufóricamente el relator.

Y continuó: “Por toda esta gente que creyó. Para usted que no creyó y ahora sueña y se hizo realidad. Mi Bolivia está en el Mundial. Ha llegado al repechaje“. Un descargo que no tardó en generar miles de interacciones en X.

Cómo se juega el repechaje

En marzo de 2026, se definirán los últimos dos boletos a la Copa del Mundo con un novedoso formato de repechaje. Será un mini certamen que contará con la participación de seis equipos: Bolivia, Nueva Celedonia, el ganador de la quinta ronda de la AFC (Asia), el ganador de la final de la segunda ronda de la CAF (África) y dos lugares para CONCACAF.

Una vez que estén los seis seleccionados serán divididos en dos llaves de tres. Los dos peores ubicados en el ranking FIFA de cada llave jugarán una semifinal a partido único y el ganador enfrentará al mejor ubicado en una final. Los vencedores de ese duelo decisivo se meterán en el Mundial.

