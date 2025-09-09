Es tendencia:
Duras críticas a la Selección de Brasil y Ancelotti por la caída ante Bolivia en las Eliminatorias que los dejó quintos: “Horrible”

La Verdeamarela cayó en El Alto ante el combinado boliviano, que con este resultado se clasificó al repechaje para entrar al Mundial.

Por Lautaro Toschi

Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti

La Selección de Brasil no tuvo unas buenas Eliminatorias Sudamericanas y no es sorprendente que haya terminado en el quinto puesto en la tabla de posiciones. De hecho, en las antiguas clasificatorias -donde Conmebol tenía cuatro cupos directos y un repechaje- la Verdeamarela hubiese sido la selección que tendría que ganarse su plaza mediante esa vía, pero de cara al Mundial 2026, son seis los sudamericanos que van directo y el séptimo debe jugar la repesca.

Brasil visitó a Bolivia y cayó por 1 a 0. Miguel Terceros fue el autor del único tanto del encuentro en El Alto, el mismo fue de penal. De esta manera, los de Carlo Ancelotti sumaron su sexta derrota en estas Eliminatorias. La Verdeamarela acumuló 28 unidades en 18 fechas, diez menos que la Selección Argentina, que terminó líder. Una vez que finalizó el encuentro, las criticas en las redes sociales fueron lapidarias, principalmente para los jugadores, pero también hubo cuestionamientos hacia Ancelotti.

La realidad es que Brasil siempre es una selección a considerar como potencia en cualquier certamen que dispute, pero también es cierto que desde hace años no se le dan los resultados, hubo muchos cambios de entrenadores, fueron muchas las decepciones y pensando en el Mundial 2026 no aparece entre los tres o cuatro candidatos al título. Ancelotti ahora tendrá tiempo para trabajar, material hay de sobra y en nueve meses todo puede cambiar.

Lo que también es cierto es que la gente pierde cada vez más la ilusión y mucho de ellos creen que Neymar podría ser una pieza importante para mejorar. Cabe destacar que Carletto no citó al futbolista del Santos de cara a esta doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas. El DT había alegado cuestiones físicas, pero el propio jugador se encargó de aclarar que no fue por ese motivo y deslizó que fue por motivos futbolísticos.

“Trato desigual”: Ancelotti desató la polémica entre los jugadores brasileños del Barcelona y Real Madrid

Sea como sea, en la Verdeamarela pareciera no haber una armonía necesaria para pelear por cosas importantes. La derrota ante Bolivia fue el fiel reflejo de lo que fueron estas clasificatorias para los pentacampeones mundiales.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias

Duras críticas a Brasil en las redes

Cómo y cuándo se disputará el Repechaje para el Mundial 2026

Mientras pelea por el descenso, Santos tomaría una inesperada medida que facilitaría el regreso de Neymar al fútbol europeo

