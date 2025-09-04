Es tendencia:
Tabla en vivo de las Eliminatorias de Conmebol para el Mundial 2026: así están las posiciones

Se juega la anteúltima fecha del clasificatorio y hay un puñado de selecciones con la calculadora en la mano.

Por Agustín Vetere

Las Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial 2026 tendrán en esta Fecha FIFA sus últimas dos fechas por lo que restan muy pocos días para conocer a los clasificados para la cita. Este martes se disputará la 17° jornada con puntos importantes en los 5 compromisos.

En el Estadio Más Monumental, la Selección Argentina, con el boleto abrochado y la primera posición asegurada, enfrentará a su par de Venezuela, que necesita una victoria histórica para pelear por su primera participación en la cita mundialista.

Además de la Albiceleste, Brasil y Ecuador ya saben que estarán en el certamen del próximo año en México, Estados Unidos y Canadá. En paralelo, Chile es la única selección que llegó a esta ventana de Eliminatorias sin chances matemáticas de meterse entre los 7 primeros de la tabla.

De esta manera, habrá 6 equipos que necesitan sumar en esta jornada para acercarse a sus objetivos, por lo que la tabla estará al rojo vivo con representantes de todos los encuentros siguiéndola minuto a minuto.

Así está la tabla de las Eliminatorias CONMEBOL

PUESTOSELECCIÓNPUNTOSDIF. DE GOL
1Argentina (Clasificado)35+19
2Ecuador (Clasificado)25+8
3Brasil (Clasificado)25+5
4Uruguay24+7
5Paraguay24+3
6Colombia22+4
7Venezuela18-4
8Bolivia17-16
9Perú12-11
10Chile (Eliminado)10-15

*Los primeros 6 de la tabla se clasifican directamente al Mundial 2026.

** El 7° de la tabla jugará el repechaje por la clasificación al Mundial 2026.

