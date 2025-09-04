Tabla en vivo de las Eliminatorias de Conmebol para el Mundial 2026: así están las posiciones

Las Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial 2026 tendrán en esta Fecha FIFA sus últimas dos fechas por lo que restan muy pocos días para conocer a los clasificados para la cita. Este martes se disputará la 17° jornada con puntos importantes en los 5 compromisos.

En el Estadio Más Monumental, la Selección Argentina, con el boleto abrochado y la primera posición asegurada, enfrentará a su par de Venezuela, que necesita una victoria histórica para pelear por su primera participación en la cita mundialista.

Además de la Albiceleste, Brasil y Ecuador ya saben que estarán en el certamen del próximo año en México, Estados Unidos y Canadá. En paralelo, Chile es la única selección que llegó a esta ventana de Eliminatorias sin chances matemáticas de meterse entre los 7 primeros de la tabla.

De esta manera, habrá 6 equipos que necesitan sumar en esta jornada para acercarse a sus objetivos, por lo que la tabla estará al rojo vivo con representantes de todos los encuentros siguiéndola minuto a minuto.

Así está la tabla de las Eliminatorias CONMEBOL

PUESTO SELECCIÓN PUNTOS DIF. DE GOL 1 Argentina (Clasificado) 35 +19 2 Ecuador (Clasificado) 25 +8 3 Brasil (Clasificado) 25 +5 4 Uruguay 24 +7 5 Paraguay 24 +3 6 Colombia 22 +4 7 Venezuela 18 -4 8 Bolivia 17 -16 9 Perú 12 -11 10 Chile (Eliminado) 10 -15

*Los primeros 6 de la tabla se clasifican directamente al Mundial 2026.

** El 7° de la tabla jugará el repechaje por la clasificación al Mundial 2026.

