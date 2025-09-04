Tabla en vivo de las Eliminatorias de Conmebol para el Mundial 2026: así están las posiciones

Las Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial 2026 tendrán en esta Fecha FIFA sus últimas dos fechas por lo que restan muy pocos días para conocer a los clasificados para la cita. Este martes se disputará la 17° jornada con puntos importantes en los 5 compromisos.
En el Estadio Más Monumental, la Selección Argentina, con el boleto abrochado y la primera posición asegurada, enfrentará a su par de Venezuela, que necesita una victoria histórica para pelear por su primera participación en la cita mundialista.
Además de la Albiceleste, Brasil y Ecuador ya saben que estarán en el certamen del próximo año en México, Estados Unidos y Canadá. En paralelo, Chile es la única selección que llegó a esta ventana de Eliminatorias sin chances matemáticas de meterse entre los 7 primeros de la tabla.
De esta manera, habrá 6 equipos que necesitan sumar en esta jornada para acercarse a sus objetivos, por lo que la tabla estará al rojo vivo con representantes de todos los encuentros siguiéndola minuto a minuto.
Así está la tabla de las Eliminatorias CONMEBOL
|PUESTO
|SELECCIÓN
|PUNTOS
|DIF. DE GOL
|1
|Argentina (Clasificado)
|35
|+19
|2
|Ecuador (Clasificado)
|25
|+8
|3
|Brasil (Clasificado)
|25
|+5
|4
|Uruguay
|24
|+7
|5
|Paraguay
|24
|+3
|6
|Colombia
|22
|+4
|7
|Venezuela
|18
|-4
|8
|Bolivia
|17
|-16
|9
|Perú
|12
|-11
|10
|Chile (Eliminado)
|10
|-15
*Los primeros 6 de la tabla se clasifican directamente al Mundial 2026.
** El 7° de la tabla jugará el repechaje por la clasificación al Mundial 2026.
La Inteligencia Artificial reveló cómo le irá a Lionel Messi ante Venezuela y el resultado de la Selección Argentina en las Eliminatorias
Nicolás Córdova, nuevo DT de Chile, explicó por qué borró a Alexis Sánchez y a Arturo Vidal