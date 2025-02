Uruguayo. Montevideano más precisamente. Volante central como posición natural, pero un funcional que jugó como lateral y mediocampista en ambas bandas, como delantero y hasta central. Esa polivalencia le hizo destacarse en San Lorenzo, donde fue clave para que el equipo se salve de la B Nacional con Caruso Lombardi de DT, y lo transformó en un histórico de Independiente del Valle al haber sido vital en la Copa Libertadores que el equipo ecuatoriano llegó a la final, dejando en el camino ni más ni menos que a River y Boca.

Menos arquero, ocupó todas las zonas del campo de juego, y cuenta con un gran historial dentro del fútbol argentino. Emiliano Tellechea sigue jugando a sus 37 años en el interior del fútbol argentino y busca un nuevo club profesional para continuar su carrera tras haber pasado por Argentino de Monte Maíz y Club Atlético Las Palmas, ambos en Córdoba, donde decidió vivir junto con su familia a menos que el fútbol le traiga un cambio importante de aires.

-Quedaste libre en Las Palmas: ¿Cuál es tu plan para este 2025?

-Hace tiempo que con mi familia vivimos acá en Córdoba. Estuve en 2023 en Argentino de Monte Maíz y 2024 nos vinimos a la ciudad. Desde ahí estuve jugando acá en Las Palmas, que me trajo Juan Carlos Olave. Para este año mi idea es continuar ahí, pero todavía no hablé con los dirigentes, salvo que surja algo que sea más conveniente para todos. Mientras tanto estoy entrenando solo, esperando a ver que pasa.

-¿Qué falta para que se dé tu continuidad ahí?

-Mirá, con mi familia estamos viviendo en Córdoba y nos recomendaron que no tengamos muchos cambios en el día a día porque mi hijo tiene autismo. Nos sugirieron que no cambie de colegio, de terapeuta ni nada de lo cotidiano, por eso preferimos instalarnos acá desde el año pasado. Eso reduce la brecha para buscarme un club.

-Más allá de que el club es amateur, ¿te daban algún tipo de ayuda económica para el tratamiento con tu hijo?

Cuando estaba en Argentino de Monte Maíz servía un montón la cobertura médica que tenemos los futbolistas por Agremiados, que es muy buena. Nos cubría el tratamiento completo de mi hijo. En Las Palmas eso se complicó un poco más porque es un club amateur para el fútbol argentino, así que perdí la cobertura. Eso hace que sea más cuesta arriba el tratamiento de mi hijo, porque lo tuvimos que pagar entero de nuestro bolsillo. Por suerte lo podemos pagar con nuestros recursos, mi esposa hizo algunos trabajos esporádicos y lo llevamos bastante bien. Este año es encararlo de otra manera y eso estamos tratando de hacer con el club, para ver como me pueden dar una mano. Aunque si me sale una propuesta mejor, en el fútbol profesional por la cobertura de Agremiados para mi hijo, lo analizaría. Sino la idea es seguir donde estoy ahora.

-Hablando de propuestas, ¿tuviste alguna concreta este año?

-Tuve algunos acercamientos. Hoy no tengo representante así que las oportunidades llegan más por conocidos que otra cosa. Las ofertas las tengo que analizar también con mi familia y ver cómo resolver mi futuro como jugador.

-Con 37 años, ¿pensás ya en la vida post fútbol?

-Para el futuro post retiro pienso seguir ligado al fútbol, estoy haciendo el curso de entrenador. Toda mi vida me dediqué a esto, es lo único que sé hacer con pasión. La vida después te puede llevar para cualquier lado, pero me gustaría seguir ligado al fútbol siempre, y si se puede acá en Córdoba por mi hijo, mejor.

Emiliano Tellechea en IDV (Archivo Personal)

Dejando de lado su actualidad, Emiliano Tellechea profundizó detalles de su larga carrera dentro del fútbol argentino. De este lado del charco, pasó por San Lorenzo, Instituto, Defensa y Justicia, Olimpo, Nueva Chicago, Agropecuario, Argentino de Monte Maíz y Las Palmas. En su Uruguay natal tuvo dos pasos por Montevideo Wanderers y estuvo seis meses en el histórico Independiente del Valle, al que confirma como una de sus mejores experiencias como jugador.

-¿Cómo se da tu llegada al fútbol argentino?

-Llegué en 2011 desde Montevideo Wanderers a San Lorenzo directamente. Imaginate lo impresionante que fue el cambio para pasar de un club menor de Uruguay a un gigante como San Lorenzo. Fue un cambio muy grande, un impacto. Dos mundos completamente diferentes. En Wanderers era llegar a la cancha, ver poca gente y por ahí metías 4 goles en un partido y no había mucha repercusión. Y en San Lorenzo era estar todos los días rodeado de prensa, todos los días estar en televisión, los fines de semana con entrevistas… es un mundo que hay que saber llevarlo.

-Encima no era el mejor momento de San Lorenzo cuando llegaste…

-Esos años fueron complicados en lo futbolístico para el club, porque llegamos incluso a jugar la promoción contra Instituto para no irnos a la B en 2012. Los resultados no se estaban dando, se sufrió mucho. Lo que lleva estar en un equipo grande y estar en esas instancias genera mucho nerviosismo y mucho estrés. Por suerte terminó bien para nosotros y pudimos zafar de esa situación.

-Y a nivel económico también era un contexto adverso para el club, ¿no?

-Sí, fue muy duro estar ahí. Los que no vivieron en ese día a día no saben lo que eso significa. No fue fácil, no era la mejor etapa dentro de la cancha y tampoco afuera. Rescato mucho a la gente, porque el apoyo fue espectacular. Pero la parte económica y los resultados hacían todo cuesta arriba. Todo el plantel tenía atrasos salariales, entramos en conflicto incluso. En mi caso, el club se puso de acuerdo en su momento a pagarme el alquiler del departamento en el que vivía, y llegó un día que me hablaron a mi desde la inmobiliaria porque no lo pagaban. Ahí tenía que intermediar para que esa situación se resolviera. Todo ese tipo de cosas influyen para el rendimiento de los jugadores, porque tenés la cabeza en otro lado, y no es una excusa sino una realidad.

-¿Cuándo vieron desde adentro del club que la economía de San Lorenzo empezó a mejorar?

-La situación cambió cuando llegaron Matías Lammens y Marcelo Tinelli. El club se puso al día y fue una satisfacción para todos y ahí fue donde se empezó a encaminar todo en lo económico y lo futbolístico. No por nada después el club salió campeón del torneo local y de la Libertadores.

-Pero antes llegó la promoción con Instituto, y San Lorenzo con Caruso de técnico

-Lo de la promoción fue bastante loco. Nos quedaban dos partidos para que termine el campeonato: contra Independiente, que fui titular, y contra San Martín de San Juan, que ni jugué. Empatamos y ganamos, pero después del partido con San Martín en Bajo Flores, en el mismo vestuario, nos avisan que teníamos que jugar la promoción esa misma semana en Córdoba. Así como nos enteramos, nos fuimos al predio de AFA a concentrar, nos metieron como una semana de concentración para los dos partidos.

-¿Cómo te enteraste que ibas a jugar esos partidos como titular?

–Caruso tenía algo llamativo conmigo: en los partidos importantes me ponía siempre. Por ahí yo venía siendo parte del equipo B en las prácticas, llegaba el viernes y el fin de semana jugábamos con el Newell’s de Tata Martino y me ponía de titular. En la promoción pasó eso mismo. El martes, antes de salir para el entrenamiento -ya en Córdoba, en el predio de Belgrano- un compañero me preguntó cómo estaba y cuando le dije que bien, me contó que Caruso le había dicho que yo iba a ser titular en la ida contra Instituto. En el táctico me puso de titular y así fue. Me quedo con que hice un buen partido en la ida, ganamos y jugué casi que con un esguince de rodilla, que me lo hice en el primer tiempo y seguí jugando todo vendado.

-Pero el segundo partido lo jugaste, te recuperaste de la rodilla en tiempo récord entonces

-No, ja. Cuando terminó el partido no podía ni pisar, y se me complicaba entrenar cuando volvimos para Buenos Aires. Ahí Caruso me preguntó como estaba, le dije que estaba con la rodilla hecha pelota pero que no me iba a sacar ni loco. Yo tenía la mochila de haber hecho bien las cosas en el primer partido, y pensaba que en la foto de la vuelta, con la salvación confirmada en cancha de San Lorenzo, tenía que salir. Por suerte jugué y nos salvamos, aguanté 60 minutos nomas, pero me quedo con ese recuerdo.

-¿Cómo era el día a día con Caruso en San Lorenzo?

-Caruso llega a San Lorenzo ya como un “salvaequipos”. La verdad, si te soy sincero, él como DT no tenía una fórmula para hacerlo. Sí tenía sus cosas. Por ejemplo, caía a la concentración con premios para sortear, como una tele o una Play, y se sorteaba solamente si ganábamos. Eso a un jugador lo motivaba también. No llegué a ganar ninguno, ja; pero sí eran momentos muy divertidos dentro de la concentración, que también hacían al grupo.

-¿En lo táctico que dejó?

–Tácticamente era impresionante lo suyo. Conocía todos los detalles de los jugadores, y eso lo ayudaba a leer los partidos. Paraba muy bien los equipos, sabía ver los momentos de los partidos. Después era muy meticuloso con las pelotas paradas, le daba muchísima prioridad a eso y le dedicábamos mucho tiempo en los entrenamientos. Pero lo más importante de todo es que lo que te decía terminaba pasando, entonces nosotros le creíamos.

-Dentro de un plantel era un tipo entrador con los jugadores

-Ese puede ser su secreto para sus buenos resultados en equipos complicados de puntos. Él llega y convence al grupo que se puede revertir la situación, sea cual sea. Cuando convencés a los jugadores y demostrás tener conocimiento de lo que pasa en el día a día, el jugador empieza a confiar y a creer, y saca un plus con eso.

Emiliano Tellechea en IDV (Archivo Personal)

Tiempo después de la salida de Caruso Lombardi de San Lorenzo, Tellechea también se marchó del Ciclón para jugar en Instituto y en Defensa y Justicia, cuando el Halcón era un equipo de la B Nacional con aspiraciones a ascender. En su primera temporada en primera división regresó, y fue clave para el equipo. Al finalizar su vínculo en Florencio Varela, en 2016 emigró a Independiente del Valle, y pese a haber jugado solo seis meses allí, a Emiliano le alcanzó y sobró para entrar en la historia del club ecuatoriano.

Es que en ese 2016, la Libertadores todavía se jugaba a mediados de año, y a IDV le tocó jugar contra River en octavos de final, Pumas en cuartos, Boca en semis y la final con Atlético Nacional. Salvo el último encuentro, el cuadro de Quito venció a todos, quedando en la historia de la copa como el equipo capaz de eliminar a ambos bandos del Superclásico en un mismo certamen.

-¿Cómo te llegó la oferta de Independiente del Valle?

-A IDV llegó como agente libre desde Defensa. Al principio no estaba convencido de lo que me iba a encontrar, pero di el sí porque el entrenador que me quería era uruguayo -Pablo Repetto- y le había dicho que no varias veces. Esa vez confié y terminó siendo una de mis mejores experiencias en mi vida, tanto por lo hecho dentro como fuera de las canchas.

-¿Qué significó el haber llegado a una final de Libertadores con un club como IDV?

-Fue un sueño. Imaginate que, cuando llegué, me habían dicho que el objetivo era quedarse en primera división, y nos metimos a la fase de grupos de la Libertadores. De ahí fuimos pasando de ronda una por una y fue increíble. Es un gran ejemplo de gestión, es un club muy organizado y con gente excepcional. Hoy Independiente del Valle es un equipo sudamericano que nadie quiere enfrentar: por lo que creció, por lo que es jugar en la altura, por lo que es el club y por todo. Se convirtió en un equipo a evitar en competencias internacionales.

-Encima, para llegar a esa final dejaron en camino a River y a Boca en una misma Copa…

-Son dos de los mejores equipos del continente, que tienen jugadores de jerarquía pura, y los sorteamos bien. A Pumas de México también nos lo cargamos en los cuartos de final, que no era sencillo. La repercusión que hubo en todo el continente fue tremenda, sobre todo en Ecuador. Esa copa la jugamos en el estadio Atahualpa de Quito, y el club tenía la filosofía de que podían ir hinchas de cualquier club del país con sus camisetas a la cancha. Y capaz veías gente con camisetas de Liga de Quito, de Emelec, de Barcelona, y todos alentaban por nosotros en esos partidos. En Uruguay y en Argentina también hubo una repercusión tremenda, tengo conocidos hinchas de Boca y de River y me puteaban por haberlos eliminado, ja.

-Octavos contra River y semis contra Boca: ¿Qué serie se sufrió más como jugador?

-Sufrimos un poco más lo que fue en el Monumental. Ese partido con River nos superaron y nos salvamos porque tuvimos un arquerazo, y los palos nos ayudaron. River nos metió en un arco y pudimos pasar igual. Con Boca fue distinto, porque si bien en la vuelta nos meten un gol al toque, nosotros le dimos un mazazo con el empate rápido y con el de la victoria cuando arrancó el segundo tiempo. Ahí se quedaron un poco, y eso hizo que el partido se resuelva más rápido que el del Monumental.

-Ambas eliminaciones fueron de visitante, en el Monumental y La Bombonera respectivamente. ¿Cómo fue el clima de ambas tras las derrotas?

-En las tribunas pasaba lo mismo que en el campo. En River fue algo increíble, porque la intensidad de la gente se sentía mucho. El equipo le demostraba a la gente que estaba vivo en ese partido. En La Bombonera siempre hay un clima que genera hostilidad para el rival, pero con los dos cachetazos que les pegamos se apagaron un poco. Se siente mucho la cancha de Boca, pero en esa Libertadores se sintió más intenso el partido en la de River.

