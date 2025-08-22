Tiene más de 100 goles en Primera, a los 42 años sigue jugando en el Regional y se queja de la falta de 9: “Hoy no hay muchos”

“Es el último año… Aunque si sale algo…“. A los puntos suspensivos le sigue una risa con ganas. Rubén Tito Ramírez cumple 43 años en menos de dos meses pero en ningún momento de la entrevista con BOLAVIP menciona la palabra retiro. Coquetea varias veces con la idea: dice que ya tiene el curso de entrenador hecho y que si lo llaman para dirigir cuelga los botines. Y enseguida aparece otra vez el “pero si…”.

Pasó por Colón, Godoy Cruz, Racing, Banfield, Tiro Federal, Temperley y Quilmes en Primera (sí, todos en Primera). Goleador, jugó Sudamericana, Libertadores y hasta un amistoso con Maradona. Le hizo goles a River y a Boca. Después llegó a Guillermo Brown de Madryn en la B Nacional, luego a Germinal de Chubut en el Regional (y ascendió al Federal A) y también pululó por un sinfín de clubes de diferentes ligas provinciales (Huracán Las Heras, Porteña, Arrufó, Los Andes de La Rioja, Alvear de La Pampa, Social Bañado, Ciclón Racing, UD Laspiur, entre otros). Y sigue. Jugando y gritando.

Con Bieler, jugando en Huracán de Vera. Foto IG.

Ama la pelota. Adora hacer goles. Le apasiona jugar al fútbol: jugarlo, porque no lo mira. Dice que mira sólo los partidos importantes, a la Selección y alguno de Europa, pero nada más. El lo que quiere es jugar. Y por eso, después de la última temporada que pasó Huracán de Vera, Santa Fe, jugando el Torneo Regional y la Copa Santa Fe, ahora está esperando que comience la nueva temporada, en octubre. De hecho, compartió una publicación en redes sociales sobre su búsqueda de nuevo equipo y el teléfono comenzó a sonar…

“Sí, fue el instinto, uno con 42 años pero aún con ganas de jugar, de estar en el vestuario. Ya llevo más de… toda mi vida he jugado al fútbol y lo más lindo es el vestuario, estar con compañeros, divertirnos. Obviamente después adentro de la cancha con responsabilidad, pero la verdad es que aún hay muchas ganas y justo salió esa publicación de los chicos del Torneo Regional y les puse: ‘Estoy buscando club para jugar’. Y gracias a eso después me han llamado presidentes de clubes, todavía nada concreto ya que en octubre recién empieza, tengo tiempo para ponerme bien, en forma y si Dios quiere jugar el último año”.

-¿Va a ser tu último año?

-Sí, ya tengo el curso de DT terminado, la idea es de última jugar en un club de acá, de la Liga Santa Fe y quizá tener alguna categoría de divisiones menores o lo que salga y ya empezar con eso que es para lo que uno estudió. Y claro, tratar de seguir vinculado al fútbol.

-Te siguen llamando, así que estás vigente para todos…

-Sí, sí, la verdad. Como digo siempre, algo bueno he hecho en los clubes que me ha tocado estar para que se corra la bola de ‘llevalo a Tito, llevalo a Ramírez que suma para el grupo’ y todas esas cosas. Ahí en Huracán el año pasado nos fue bien, si bien quedamos afuera con Atlético Tostado, salimos primeros en el grupo, hice cinco goles en siete partidos. Y eso es bueno, es bueno porque te da la chance… Uno ya es grande, trata de motivarse y motivar a los chicos que recién arranca, que pueden tener la posibilidad de que algún club profesional los vea y puedan trabajar de lo que a uno le gusta, que es el fútbol. Estoy contento, estoy feliz y bueno, esperando que si Dios quiera pueda tener la posibilidad de jugar otro Regional más.

Tiene dos varones y una nena. Ninguno le salió de Colón. Foto IG.

-¿Qué tiene el torneo regional que te gusta tanto?

-No sé, la primera vez que lo jugué fue en Germinal, allá en Chubut, y ascendimos al Federal A. Después de eso me ha tocado con otros clubes y no me ha ido tan bien, pero el último año en Huracán jugando con el Taca Bieler y varios compañeros de otros clubes de acá de la zona tuvimos un buen arranque de zona, salimos primeros y después nos tocó otra vez Tostado que en la fase de grupos nos había tocado y ellos nos eliminaron, pero fue un gran torneo y esperemos que si me toca otra vez sea hasta el final, ¿no?

Dice que se acuerda de todos los equipos. Recita de memoria sus inicios. Después de empezar a jugar en su pueblo, Margarita, jugó en Colón de San Justo. Y de casualidad, en un amistoso con Colón lo vio José Vignatti, expresidente del Sabalero. Hizo los dos goles y se lo llevaron al año siguiente, primero para jugar en la Liga de Santa Fe y después en Primera. Cuando lo prestaron a Tiro Federal salió goleador y ascendieron.

Tras su regreso a Colón, no paró. De ahí pegó el salto a Racing, Banfield, después llegaría Godoy Cruz y su mejor momento. Le quedó pendiente quizá tener la chance de jugar en River o en Boca: de hecho, sus hijos varones son uno de cada club. El se queja: “¿Podés creer que no me salió ninguno de Colón?”.

“En Boca tuve chance cuando el DT era Julio Falcioni, siempre digo que es mi papá del fútbol, porque donde él estuvo me llevó a todos lados. Me había llamado cuando yo salgo del goleador. Me buscaban Boca e Independiente. Y en una nota me consultan dónde quería ir y todas esas cosas y les digo ‘a mí ya Falcioni me conoce’. Tuve la oportunidad pero no se concretó porque no me dejaron ir del club, de Godoy Cruz. Estuve cerca, después fue el Tanque Silva, que lo llevó Julio que también lo había tenido. Esas oportunidades te aparecen una sola vez en la vida y hay que aprovecharlas. No se dio, pero tuve el gusto de jugar en uno de los más grandes que es Racing. Y la verdad que es muy lindo, es muy lindo jugar en de esos clubes, es hermoso”.

Dice que quizá le faltó un poco de marketing, que nunca le gustaron demasiado las entrevistas, ni salir a hablar, menos las polémicas. “Yo trataba de divertirme en la cancha, pero siempre con perfil bajo. Nunca dije nada, yo disfrutaba así. Era tranquilo. En una nota escuchándolo a Walter Erviti, que fue a Boca y lo llevó Julio también. Decía ‘Tito tiene que salir un poco más, de salir del perfil bajo y agrandarse más. Pero yo ya era así y no tenía forma de cambiar, de ser marketinero”.

“Yo soy recasero. Prefiero estar en mi casa tranquilo, mirando tele, sin que nadie me joda, sin salir a la calle. Por ahí te conocen, en Mendoza no podía salir a comer porque tenía toda la gente encima y yo si hay algo que odio es que me molesten cuando como, jaja. Y en Buenos Aires es distinto, salvo que juegues en Boca o en River, ahí es distinto porque River y Boca es cosa mundial. Racing, San Lorenzo e Independiente también”.

A los casi 43 años quiere seguir jugando aunque ya piensa en dirigir. Foto IG.

No habrá jugado en todos esos, pero les hizo goles. Perdió la cuenta de cuántos hizo oficialmente porque en muchos equipos no quedó registro. “Tendría que buscarlo”, se ríe. “La verdad es que es lindo pasar los 100 goles en Primera División, es hermoso. Fue con River. Y siempre estoy agradecido a mis compañeros porque gracias a ellos hice muchos goles, sin ellos no podría haberlos hecho”.

-¿Cuál fue el más importante que hiciste?

-Importantes… Los goles para salir campeón creo que esos son los goles importantes, en Germinal que fue en la final cuando jugamos justamente con Goody Cruz, ganamos 4-0 ese partido y salimos campeones. ahí en la final hice dos goles y esos son importantes. En los cumpleaños de mis hijos también he hecho goles. Yo los gasto a mis hijos, uno de River y el otro de Boca, cuando pasan algún gol mío. Igual cuando les hice a Boca y River, ellos no habían nacido todavía y me preguntan.

“Le hice uno a Boca a los 43 minutos que era Leo Astrada el técnico nuestro… Son hermosos, todos los goles son lindos, para un delantero son todos importantes, son todos lindos. El que más me gustó fue uno que le hice con Godoy Cruz a San Lorenzo, en una jugada que recupera Ariel Rojas, se la pasa a Castillón, yo paso en diagonal por adelante, no me la daba y cuando giro la cabeza viene la pelota y miro al arquero que viene saliendo, era Nereo Champangne, cuando veo que viene, tenía pensado picársela y justo me pica la pelota y se la levanté por arriba, fue el 2-0. acuerdo, es el que más me gustó. Igualmente, hubo de todas formas También uno a Rosario Central con Colón, de media tijera. Los goles son amores”.

Se nota que le apasiona hablar de goles porque sigue con el relato. “Siguiendo con la palabra gol, justo ahora tengo la fiesta de los 25 años de que terminé la escuela secundaria. Y siempre me gastaban porque yo siempre hablaba de fútbol, de fútbol, de fútbol, de fútbol. Y eligieron las frases que decíamos cada uno y a mi me pusieron ‘la única palabra que tiene en la mente es gol'”.

Los 9 de hoy

Dice que ya no hay tantos 9 de área como antes. Y que también eso tiene que ver con la ausencia de los 10. “A mí me gustan los delanteros de área. Hoy en día, muchos no hay, todos quieren quieren copiarle al Barcelona de Guardiola que jugaba con un falso nueve y esas cosas, que acá es imposible. Ahí tienen dos millones de jugadores. Tendría que recordar los delanteros. Ramón Lentini me hace recordar a mi, medio parecido, morocho y grandote. Borja también, que es nueve-nueve, de área. Porque sino ahora todo es correr, correr, correr y correr. En mi época teníamos a Riquelme, Aimar, Ortega, un montón, que te paraban la pelota, te hacían jugar. Siempre necesitamos un jugador de esos los nueve. Ahora juegan con 9 de área pero para que corran: se ha perdido el 9 de área y el enganche”.

Marcando a Riquelme, uno de sus enganches favoritos. Foto Archivo.

-¿La falta de 9 tiene que ver con la falta de enganches?

-Si, antes nosotros corríamos también, presionábamos a los defensores, pero siempre había uno en el área. Viste que antes eran dos tanques arriba, o uno que peine la pelota para el otro delantero, que si no era otro nueve de área era un jugador rápido. Yo he jugado con Papelito Fernández que te corría hasta 2.000 kilómetros en tres días. Era una cosa locos, pero yo creo que los delanteros tienen que estar alimentados por esos jugadores. Por eso yo estoy agradecido a mis compañeros porque gracias a ellos hacía los goles. Sin ellos, los delanteros no podríamos hacerlo. La verdad que yo siempre trato de enseñarles a mis hijos para que aguanten la pelota y vayan al área, vayan, que tengan ese hambre de gol que tiene que tener un delantero. Hoy hay pocos nueve de área.

-¿Y qué le pasa a un delantero cuando está de racha negativa?

-Todos tenemos rachas negativas. ¿Viste cuando patean tus compañeros y es gol y vos te cruzabas sin querer y te pegaba y se iba la pelota? Me ha pasado a mi. Cuando hacía un gol, al otro día trataba de hacer lo mismo para ver si hacía otro y seguir de racha. Pero yo nunca hice nada cuando pasó eso. Nunca, nunca se me pasó por la cabeza hacer. Para cortar la racha yo decía siempre ‘trabajo, trabajo, trabajo’. Uno con trabajo y ayuda de tus compañeros se sale. Yo a mis hijos, que juegan al fútbol acá, les digo: que no te de lo mismo errar un gol en la práctica. Yo odiaba errar los goles hasta en la práctica. Yo competía en todos lados, siempre con compañeros, Jerónimo Barrales cuando estábamos en Banfield le decía: “Vamos a jugar al que hace más goles gana”. Y yo quería ganar, siempre quiero ganar. Es más, con mi hijo cuando jugábamos a la Play y me ganan 2-0, 3-0 y me recalentaba. Y les decía que no hagan los trucos que ellos saben, que yo no los sé y así. Yo soy re competitivo, mal, mal, mal. No quiero perder a nada. Ni con mis hijos quiero perder.

-¿No te pesaba mentalmente cuando no convertías?

-No, no. Por suerte, no. En ese momento siempre confiaba en mis compañeros, tenía que confiar. Y una vez que entraba uno no paraba. Yo no me preocupaba porque de eso te ayudan a salir tus compañeros, el cuerpo técnico y metiéndole, nunca bajar los brazos y tratando de ser mejor siempre. Si no podía hacer goles, que el equipo gane, apoyar siempre al equipo. Dar herramientas para que el equipo pueda ganar y que convierta tu otro compañero, porque todos queremos ganar y a veces no salen las cosas, pero siempre hay alguien de tus compañeros que te salva. En este momento Cavani está en esa racha que no la mete, Borja también está en ese momento. Pero una vez que se les abre el arco, para mí no paran más. Cavani tiene más de 400 goles en Europa. El momento del club, el momento futbolístico de Boca también influye. Velasco desde que llegó, hizo el último partido su primer gol, estando en Estados Unidos hizo un montón de goles, en Independiente la rompía en su momento… Es hasta que agarre confianza y después no van a parar más de hacer goles.

-¿Con qué jugador de ahora te gustaría compartir cancha?

-Sacando obviamente a los crack, crack, crack, crack, siempre digo Malcorra. Y eso que es de Unión, ja. Tiene unos pases, hasta hoy en día, se lo sigue disfrutando, pero si yo hubiese jugado con Malcorra yo digo que tendría más goles todavía.

Su partido con Diego

Le quedó pendiente que Maradona le hiciera un pase gol, ya que el único partido que jugaron fue un amistoso a beneficio y justo les tocó en equipos enfrentados. Pero para él fue un momento inolvidable. A tal punto que es la primera foto de su Instagram y la tiene hecha cuadro en su casa.

Su foto con Diego, en el amistoso que jugó en 2008. Foto Archivo.

“Fue un amistoso en 2008. El Turco Mohamed era el técnico. Y la verdad es que fue algo maravilloso, hermoso, hacía un frío bárbaro, pero nosotros ahí jugando a beneficio, no me acuerdo de qué era en este momento. Tenerlo al Diego ahí fue espectacular, y más con la camiseta de Colón. Nosotros terminamos jugar y nos queríamos sacar fotos y los de seguridad no nos dejaban pasar. Y vino él y dijo, los jugadores pasan sí o sí porque si no, vos te vas de acá, les decía. Diego, un fenómeno. Un fenómeno. Nos dejaron, nos dejó entrar él y en ese tiempo estaba con Mancu, con Mancuso. Y nos pusimos a hablar con él, con el Diego, con todos sus compañeros que estaban ahí y ahí aprovechamos a sacarnos fotos. Fue un honor estar al lado. Los tres mejores, fueron Riquelme, Maradona, y Messi. Así que me falta eso, me falta conocer a Messi y ya está”.

Ahora está en su casa, en Santa Fe, mientras espera que el teléfono suene. Para jugar o dirigir. Dice que su papá del fútbol es Falcioni, pero tuvo un montón: Tata Martino, Alfio Basile, Maturana, el Turco Mohamed, Polilla Da Silva, Vivas, el Chocho Llop. “La otra vez fui técnico del equipo donde estaba y me echaron”, dice y se ríe. “Un estilo al Mellizo (Barros Schelotto) soy, jaja”.

“Ojo, a lo mejor soy tranquilo y nada que ver como en la cancha. Yo siempre hablo con los árbitros, ahora me dirigen en esta Liga y les digo, disculpá, es mi forma de ser, para no perder la costumbre, protesto nada más. Todos los partidos me sacan amarillas. Justamente mi hijo más chico me preguntó, ‘¿Cuántas veces te echaron?’. Y, me echaron un par de veces. Y no por pegar, dije, no, por hablar. Nunca por pegar, nunca pegué yo, si no sé pegar. Me han pegado a mí, a mí sí me pegaron, pero yo no sé pegar. Soy muy malo pegando”.

Está en la casa, comiendo tortas fritas, cuenta. Se toma todo así, con esa calma mientras espera. Ojo, aunque el torneo empieza en octubre, dice que sigue jugando un torneo con amigos, con Pirañas y que ya salió campeón y que está todo bien aunque son todos de Unión. Que hizo ocho goles en cuatro partidos. Gol. Gol. Gol. Es la palabra que más veces dijo. Y quiere seguir gritándolos.