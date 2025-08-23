Tiene su cancha a 50 kilómetros del Circulo Polar Ártico, se fundó a partir de un club de Bádminton y debutará en Europa League

Si bien acaba de dar inicio la temporada 2025/26 en las grandes ligas europeas, y competiciones como la Champions, Europa League y Conference League recién están en sus fases previas, ya tenemos al primer equipo clasificado para jugar competiciones europeas en la 2026/27, y es uno inédito: el Vestri de Islandia.

El Vestri, de la ciudad de Ísafjörður ubicada bien al norte de Islandia, a unos 50km de la línea que marca el Círculo Polar Ártico, se consagró campeón de la Copa de Islandia, venciendo al Valur Reykjavik FC, 23 veces campeón de la primera división y 11 veces campeón de la copa.

El Vestri venció al Valur Rykjavik y es campeón de copa en Islandia (IG – Vestri FC)

Fue primer título mayor para el Vestri, y significó su clasificación por primera vez a competencias europeas; el club disputará a la fase previa de la Europa League 2026/27. De hecho, hasta la fecha es el único club clasificado a cualquiera de las tres competiciones de la temporada que iniciará en julio del próximo año.

La historia del Vestri

La historia del Vestri es fascinante, puesto que el club se fundó en1986 como departamento del Club de Bádminton de Ísafjörður, bajo el nombre de Boltafélag Ísafjörður. y se convirtió en el club de la ciudad; entre 2006 y 2016 se asoció con el Ungmennafélag Bolungarvíkur y pasó a llamarse BÍ/Bolungarvík.

En ese 2016, el club se unió al Íþróttafélagið Vestri, sumando vóley, natación y básquet a sus actividades y adquiriendo el nombre por el que se lo conoce actualmente. A nivel futbolístico, para 2023 logró su ascenso a primera división, quedando quinto la temporada pasada.

Así es jugar en el Torfnesvöllur, casa del Vestri. (X)

Su estadio, el Torfnesvöllur, es uno de esos escenarios que parecen irreales, con el parque Stórurðarlundur de fondo y sus magníficos montes -habitualmente nevados- que le dan un toque único. Ahora bien, el estadio tiene capacidad para apenas 1600 espectadores, por lo que seguramente su paso por la Europa League sea en algún estadio más grande, probablemente en Reykjavik, ciudad capital de Islandia.