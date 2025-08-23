Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Tiene su cancha a 50 kilómetros del Circulo Polar Ártico, se fundó a partir de un club de Bádminton y debutará en Europa League

El Vestri ganó el primer título mayor de su historia y disputará competencias europeas en 2026.

Por Germán Celsan

El Vestri de Islandia y su particular historia
© XEl Vestri de Islandia y su particular historia

Si bien acaba de dar inicio la temporada 2025/26 en las grandes ligas europeas, y competiciones como la Champions, Europa League y Conference League recién están en sus fases previas, ya tenemos al primer equipo clasificado para jugar competiciones europeas en la 2026/27, y es uno inédito: el Vestri de Islandia.

El Vestri, de la ciudad de Ísafjörður ubicada bien al norte de Islandia, a unos 50km de la línea que marca el Círculo Polar Ártico, se consagró campeón de la Copa de Islandia, venciendo al Valur Reykjavik FC, 23 veces campeón de la primera división y 11 veces campeón de la copa.

El Vestri venció al Valur Rykjavik y es campeón de copa en Islandia (IG – Vestri FC)

El Vestri venció al Valur Rykjavik y es campeón de copa en Islandia (IG – Vestri FC)

Fue primer título mayor para el Vestri, y significó su clasificación por primera vez a competencias europeas; el club disputará a la fase previa de la Europa League 2026/27. De hecho, hasta la fecha es el único club clasificado a cualquiera de las tres competiciones de la temporada que iniciará en julio del próximo año.

La historia del Vestri

La historia del Vestri es fascinante, puesto que el club se fundó en1986 como departamento del Club de Bádminton de Ísafjörður, bajo el nombre de Boltafélag Ísafjörður. y se convirtió en el club de la ciudad; entre 2006 y 2016 se asoció con el Ungmennafélag Bolungarvíkur y pasó a llamarse BÍ/Bolungarvík.

En ese 2016, el club se unió al Íþróttafélagið Vestri, sumando vóley, natación y básquet a sus actividades y adquiriendo el nombre por el que se lo conoce actualmente. A nivel futbolístico, para 2023 logró su ascenso a primera división, quedando quinto la temporada pasada.

Publicidad
Así es jugar en el Torfnesvöllur, casa del Vestri. (X)

Así es jugar en el Torfnesvöllur, casa del Vestri. (X)

Su estadio, el Torfnesvöllur, es uno de esos escenarios que parecen irreales, con el parque Stórurðarlundur de fondo y sus magníficos montes -habitualmente nevados- que le dan un toque único. Ahora bien, el estadio tiene capacidad para apenas 1600 espectadores, por lo que seguramente su paso por la Europa League sea en algún estadio más grande, probablemente en Reykjavik, ciudad capital de Islandia.

germán celsan
Germán Celsan

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    ggrova
    german garcía grova

    Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

    jpasman
    toti pasman

    "River pasó a lo Boca y los hinchas se dieron cuenta que los penales tienen un lindo gusto"

    mgrosman
    chicho grosman

    El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

    Lee también
    Inesperado: Celtic quiere llevar a Saracchi de Boca, marginado por Russo
    Boca Juniors

    Inesperado: Celtic quiere llevar a Saracchi de Boca, marginado por Russo

    Boca hoy: Russo borró a Zenón, la formación para enfrentar a Banfield, oferta por Taborda y más
    Boca Juniors

    Boca hoy: Russo borró a Zenón, la formación para enfrentar a Banfield, oferta por Taborda y más

    Gabriel Rojas sueña con el llamado de Scaloni para la Selección Argentina
    Fútbol Argentino

    Gabriel Rojas sueña con el llamado de Scaloni para la Selección Argentina

    San Lorenzo vs. Instituto por el Torneo Clausura 2025: ¡Formaciones confirmadas!
    Fútbol Argentino

    San Lorenzo vs. Instituto por el Torneo Clausura 2025: ¡Formaciones confirmadas!

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    Better Collective Logo