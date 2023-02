Juventus viene de golear a Nantes por la Europa League, donde Ángel Di María tuvo una soberbia actuación y anotó un hat-trick. El delantero rosarino se mantiene en la misma senda por la que transitó en el Mundial de Qatar, donde fue campeón con la Selección Argentina y se transformó en uno de los futbolistas más determinantes de su nación.

Si bien está atravesando un enorme momento personal, de a poco busca resurgir con la Vecchia Signora. Pero también quiere que se defina su futuro, ya que a mitad de año finalizará su vínculo y aún no sabe dónde continuará.

Hace algunos días, Carolina Cristinziano (vicepresidenta de Rosario Central), expresó que “entendemos que el momento es ahora. Gonzalo (Belloso, presidente del club) tiene más relación con Ángel, son amigos, inclusive antes de las elecciones nos insistieron junto a su mujer de que nos presentemos, entendemos que es porque quiere volver a Central”, y fue algo que a Fideo no le gustó mucho.

Al poco tiempo, en ESPN le consultaron por los dichos de Cristinziano, y Di María fue clarito: "No me cayeron muy bien las declaraciones de la vicepresidenta de Rosario Central. Ilusionan a la gente al pedo. Si no vuelvo me matan a mi y a ellos", expresó.

Claramente, volver al club de sus amores está dentro de las posibilidades de Di María. Pero todavía no hubo una charla concreta al respecto. Por eso mismo, en Juventus tomaron la postura de querer negociar con el delantero. Sí, a pesar de que el Fair Play Financiero le impedirá tener jugadores muy costosos, los italianos no quiere deshacerse del 22.

Y fue el director deportivo de la Vecchia Signora quien se refirió al futuro de Fideo. Después de lo que fue el sorteo de los cuartos de final de la Europa League, Gianluca Pessotto afirmó: “Esperamos que pueda quedarse. Será importante que le vaya bien esta temporada también. Será importante para nosotros poder ganar algo importante, puede ayudar, esperamos que Di María lo haga y se quede con nosotros la temporada que viene”. ¿Continuará en Turín?