Ángel Correa lanza fuerte confesión sobre el Atlético de Madrid: ”Estaba harto”

Angelito confesó que el último tiempo ya no aguantaba estar en el equipo colchonero y que por eso forzó su salida.

Por Germán Carrara

Ángel Correa pegó el salto a Europa justo después de ganar la Copa Libertadores con San Lorenzo en 2014 (en la final venció a Nacional de Paraguay por un resultado global de 2 a 1). Luego de llevar al Ciclón al momento más alto de su historia, el rosarino arribó al Atlético de Madrid, en donde desarrolló toda su etapa en el Viejo Continente.

En total fueron 10 temporadas, en todo momento bajo la conducción técnica de Diego Simeone, en las que el delantero formó parte de los planteles que cosecharon la UEFA Europa League 2017/2018, la Supercopa de Europa 2018 y LaLiga 2020/2021.

Por eso, se convirtió en uno de los jugadores más queridos por el hincha colchonero, aunque en el último tramo Ángel Correa solo participaba algunos minutos sobre el final de los partidos. Esta situación le generó un desgaste que lo llevó a la conclusión de que era el momento para encarar nuevos horizontes.

“Estaba harto, lo estaba pasando mal en el Atleti…”, comentó Angelito en una conversación que mantuvo con la señal mexicana TUDN. Y agregó: ”Deseaba venir a Tigres durante mis últimos meses en el Atleti. Me di cuenta de que la Liga MX es muy competitiva y yo necesitaba un cambio para mi cabeza. Por eso, lo hablé con mi mujer y mis hijas”.

Ángel Correa no se baja de la chance de volver a la Selección Argentina

Ángel Correa, tras la consagración en la Copa del Mundo de Qatar 2022, no fue parte del plantel de la Selección Argentina que se coronó campeón en la Copa América 2024 y solo jugó 24 minutos en las Eliminatorias para Esatados Unidos, México y Canadá 2026. La última vez que asomó en la citación de Lionel Scaloni fue en junio pasado, para los compromisos con Chile y Colombia. Desde entonces, no volvió a aparecer en la Albiceleste.

Y aunque es evidente que corre desde atrás en la competencia por meterse en la nómina mundialista de 26 integrantes, Angelito no se baja de la pelea por ser uno de los delanteros que el staff del combinado nacional incluya en el plantel que defenderá el título alcanzado en Medio Oriente: “Soy consciente de que hago bien mi trabajo en el equipo, puedo tener chances, hay mucha calidad en la Selección de Argentina y será una decisión de Scaloni”.

En síntesis

  • Ángel Correa admitió que estaba harto y forzó su salida del Atlético de Madrid.
  • El delantero eligió a Tigres de la Liga MX buscando un cambio mental.
  • Mantiene la esperanza de regresar a la Selección Argentina para el Mundial 2026.
germán carrara
Germán Carrara

