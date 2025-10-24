Es tendencia:
Mientras Mastantuono se perfila para ser titular en Real Madrid, Barcelona pierde a una de sus grandes figuras para El Clásico

El club culé sigue sumando bajas, y en este caso, se trata de uno de sus jugadores clave.

Por Germán Celsan

Mastantuono se perfila como titular en Real Madrid
© Getty ImagesMastantuono se perfila como titular en Real Madrid

Este domingo, el Santiago Bernabéu será escenario del primer Real Madrid vs. Barcelona de la temporada, un partido que será clave para mostrar la tendencia de LALIGA, que hoy tiene al merengue como líder con dos puntos de ventaja por sobre los culés.

Franco Mastantuono, que no fue titular entre semana por Champions League, podría ser titular en su primer Clásico con el Real Madrid, ya que llega totalmente descansado. En cualquier caso, la preocupación del Barcelona pasa por otro lado, y es que Hansi Flick no podrá contar con una de sus grandes figuras: Raphinha.

Gerard Romero en Jijantes reveló este viernes que Raphinha no llegará al partido del domingo. “Al final de la sesión de ayer tuvo malas sensaciones y no pudo acabar el entreno. Hoy no ha saltado al césped junto a sus compañeros y ha abandonado la Ciutat Esportiva“, informó el periodista. Información que fue contrastada por Fabrizio Romano minutos más tarde.

El brasileño probó pero no llega al partido del domingo vs. Real Madrid.

El brasileño probó pero no llega al partido del domingo vs. Real Madrid.

Raphinha está sin jugar desde una lesión sufrida a finales de septiembre vs. Real Oviedo, y se ausentó durante todo el mes de octubre de los partidos del Barcelona y de la convocatoria de Brasil para la Fecha FIFA. Se esperaba que pudiera estar disponible para El Clásico, pero finalmente no será el caso.

Mientras Barcelona sufre en su ataque, Real Madrid tiene problemas en defensa

La baja de Raphinha significará la ausencia de una de las grandes figuras ofensivas del Barcelona. Pero Xabi Alonso no tendrá una tarea fácil al encontrar un once para el partido, aunque sus dolores de cabeza pasan por una zona defensiva con varias bajas.

Real Madrid sufre de varias bajas en su zona defensiva. (Getty)

Real Madrid sufre de varias bajas en su zona defensiva. (Getty)

Rüdiger y David Alaba no han sido opción desde comienzo de temporada, Dean Huijsen está lesionado y no es segura su vuelta para el partido que se juega en menos de 48hs y Raúl Asensio se ha sumado a la lista de jugadores con molestias. Con ello, Éder Militao parece el único central en plena forma dentro de Real Madrid.

Aurelién Tchouaméni se perfila como la opción más viable para ocupar la zaga central, de lo contrario tanto Asensio como Huijsen llegarían con lo justo y no en un 100% al partido contra Barcelona. La realidad indica que el mediocentro francés, que ya ha jugado como central, se perfila como el favorito para hacerlo nuevamente el fin de semana.

