A 3 días de iniciar la temporada, Real Madrid acusó a LALIGA de beneficiar al Barcelona: “Ventaja deportiva indebida”

Este viernes se pondrá en marcha una nueva edición de LALIGA, la primera división española. Barcelona es el vigente campeón y Real Madrid buscará su trigésima séptima corona, son los dos grandes candidatos, como cada año. Y ahora la disputa entre ambos comienza incluso antes de que se ponga en marcha el campeonato.

El conjunto de la capital española lanzó un comunicado este martes en el que expresan su disconformidad con LALIGA por una decisión que, ellos creen, beneficia al club culé, y que refiere a la disputa del partido entre Barcelona y Villareal en Estados Unidos.

En las últimas horas se dio a conocer que la junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dio el visto bueno a la propuesta de LALIGA de disputar su primer partido oficial en el extranjero. Ese encuentro sería el que enfrentaría a Villareal y Barcelona, el próximo 21 de diciembre.

LALIGA quiere que Villareal y Barcelona jueguen el primer partido de LALIGA en el extranjero.

Con lo cual, ese partido no se disputaría en casa del Villareal, sino en terreno neutral y, más que posiblemente, con mayor cantidad de aficionados del conjunto blaugrana. Situación que llevó al Real Madrid a contraatacar, expresando su disconformidad con ello.

El comunicado del Real Madrid

Tanto en sus cuentas oficiales como en su página web, Real Madrid compartió un comunicado en el que muestran que no están de acuerdo con la decisión de LALIGA, a la cual describen como arbitraria y que otorga una ventaja deportiva indebida.

El Real Madrid CF quiere manifestar a sus socios, simpatizantes y aficionados al fútbol en general su más firme rechazo a la propuesta de disputar fuera de España el partido correspondiente a la jornada 17 del Campeonato Nacional de Liga de Primera División entre el Villareal CF y el FC Barcelona.

La medida, impulsada sin información ni consulta previa a los clubes participantes de la competición, vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta (un partido en casa y el otro en la del equipo contrario), alterando el equilibrio competitivo y otorgando una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes.

El club de la capital española informó que ya tomó medidas en el asunto y realizó tres solicitudes a diferentes entidades para frenar la disputa de dicho encuentro en tierra norteamericana:

Solicitud a la FIFA para que, como garante de las reglas internacionales del fútbol, no autorice al celebración del encuentro sin el consentimiento previo de todos los clubes participantes en la competición.

Solicitud a la UEFA para que, como garante de la integridad de las competiciones europeas y de la coherencia normativa con FIFA, inste a la RFEF a retirar o denegar la solicitud, reafirmando el criterio establecido en 2018 que impide disputar fuera del territorio nacional partidos oficiales de competiciones domésticas, salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas, que aquí no concurren.

Solicitud al Consejo Superior de Deportes para que no conceda la autorización administrativa necesaria sin dicho consentimiento unánime.

La pelota no ha rodado aún en LALIGA 2025/26 y ya tenemos esta primera polémica entre Real Madrid, Barcelona y los organizadores de la competición, que buscan beneficiarse del creciente interés por el fútbol en los Estados Unidos. Quedará por ver cómo se resuelve esta situación con la respuesta de la entidad organizadora del torneo.