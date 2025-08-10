Franco Mastantuono todavía no se pudo entrenar con sus compañeros del Real Madrid. Incluso, ni siquiera fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del conjunto que comanda Xabi Alonso. Todo porque aún no cumplió los 18 años. Una vez que sea mayor de edad, que será a partir de este jueves 14 de agosto, ya quedará habilitado para iniciar su experiencia en el fútbol de Europa.

No obstante, ya circularon diferentes versiones de las consideraciones que hay sobre él por parte del cuerpo técnico. De hecho, el propio Xabi dijo en una de las tantas conferencia de prensa que brindó durante el Mundial de Clubes de Estados Unidos que le sorprendió la ambición y la madurez del oriundo de Azul a pesar de su corta edad.

Y es más, medios de comunicación como Marca y El Chiringuito anticiparon que Franco Mastantuono forma parte del once ideal que quieren alcanzar en el Real Madrid, con un mediocampo en el que el ex River se ubicaría, en principio, como volante por izquierda, acompañado de Aurelién Tchouaméni, Federico Valverde y Jude Bellingham (un poco más adelantado).

Además, hasta se cree que por ese andarivel puede asociarse con Vinícius Juniors, en pos de crear situaciones de riesgo en el arco rival que pueda, mayormente, definir Kylian Mbappé, de momento la máxima figura del plantel principal de la Casa Blanca.

En ese mismo sentido, en las últimas horas trascendió una información que no hace más que ubicar a Franco Mastantuono como una opción en el armado del equipo en el comienzo de la temporada, más allá de que -tal como se aclaró anteriormente- todavía no conoce a sus compañero a poco más de una semana del estreno en LaLiga.

Es que resulta que Eduardo Camavinga sufrió un esguince de tobillo en el entrenamiento de este domingo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Con lo cual, estará, cuanto menos, 21 días inactivo. De esa manera, Xabi tendrá una alternativa menos para el centro de su esquema para los primeros cuatro partidos oficial de la temporada 2025/2026.

Real Madrid debutará en LaLiga vs. Osasuna

El Real Madrid ya tiene el foco puesto en el Osasuna, su rival en la primera fecha de LaLiga, a quien enfrentará el próximo martes 19 de agosto desde las 21:00 horas de España en el Estadio Santiago Bernabéu. De todos modos, antes, ensayará frente al WSG Tirol este martes en Valdebebas.

