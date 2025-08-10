Las conclusiones de Diego Simeone con Julián Alvarez tras los amistosos de pretemporada

El Atlético de Madrid de Diego Simeone termina la pretemporada mejor de lo que la empezó, con la ilusión de tener el esquema aceitado para afrontar la temporada 2025/2026, en la cual buscará volver a ser campeón de LaLiga o de la Copa del Rey, así como también, intentar, una vez más, quedarse con la UEFA Champions League.

El domingo 3 de agosto el Colchonero cayó 1 a 0 con el Porto en el Estadio Dragao en el primer encuentro de preparación, en la semana igualó 1 a 1 con el Rayo Vallecano en la Ciudad Deportiva de Majadahonda y este sábado 9 venció 2 a 0 al Newcastle en el St. James’ Park, por lo que los resultados marcan por sí solos una mejora paulatina del funcionamiento del equipo.

En ese sentido, dentro de los aspectos a destacar para el Atlético de Madrid en estas semanas de ensayo, fue que el Cholo Simeone encontró en Alex Baena -uno de los siete refuerzos para el Atleti en el mercado de pases actual- a un nuevo socio para Julián Alvarez, además de los que ya tenía: Antoine Griezmann y Alexander Sorloth.

De hecho, así lo dejó ver el duelo con el conjunto inglés, puesto que el 1 a 0, para lo que terminó siendo victoria para el elenco madrileño, llegó de una jugada en la que el atacante de la Selección Argentina fue asistido por el futbolista del combinado español.

Por otro lado, los que también culminan la pretemporada de la mejor manera fueron Giuliano Simeone y Thiago Almada, que conformaron el once titular vs. Newcastle y completaron una hora de juego como todo el resto de los que conformaron el once inicial (el Cholo cambió toda la formación a los 15 minutos del segundo tiempo).

Al Atlético de Madrid se le viene el debut en LaLiga

El Atlético de Madrid ya se enfoca en el estreno en LaLiga 2025/2026 este domingo 17 de agosto desde las 21:30 horas de España contra Espanyol en el RCD Stadium. Luego, el sábado 23 a las 19:30 (hora de Europa Central), llegará el momento de hacer el debut en condición de local en el Estadio Metropolitano contra el Elche.

