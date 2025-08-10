Es tendencia:
Jugó en Boca, River y Real Madrid, lo comparaban con Messi y hoy es abogado tras sufrir una dura lesión

Martín Acevedo tenía todo para ser un crack, pero una lesión lo apartó del fútbol. Hoy, como abogado, busca arrimarse a la pelota.

Por Germán Carrara

Martín Acevedo, tenía todo lo que sueña un pibe que quiere ser futbolista. Nacido en 1994 en Buenos Aires, supo ganarse un lugar en las inferiores de River en donde dio sus primeros pasos. Luego, surgió la posibilidad de saltar a Boca con tan solo 12 años. Y como toda su familia es xeneize, no dudaron en hacer todo lo posible para verlo con los colores azul y oro.

Pero su carrera estaba ascendiendo de manera súper acelerada. De modo tal que al poco tiempo de desplegar sus cualidades en Casa Amarilla, Alejandro Ruitiña, descubridor entre otros del Kun Agüero, se lo llevó al Atlético de Madrid en el 2006. “Mauricio Macri quería reformar el Código Civil para que no me fuera. Se reunió con mis padres en la Bombonera y les puso una hoja en blanco… pero no era una cuestión de números”, reveló Martín Acevedo en una conversación que mantuvo con el Diario Marca de España.

Incluso, por aquel entonces, Olé le dedicó una portada para reflejar la joya que el Colchonero le estaba sacando a Boca. “El Atleti es de los recuerdos más lindos que tengo. Jugué con Saúl, Óliver, Manquillo… y ganamos la ‘Nike Cup”, rememoró. Además, destaca su amistad con Ever Banega: “Me vio hacer un golazo y pidió mi teléfono. Yo no sabía nada. Me llamó por la noche y al día siguiente me llevó a comer, a verles jugar y me regaló su camiseta. Es un ‘tipazo”.

A todo esto, por aquel entonces en la primera década de los 2000, estaba haciendo tanto ruido que ya era comparado con Lionel Messi. “Era una mochila muy grande y me pesó. Te equiparan a un ‘extraterrestre’ y te juzgan más por lo que podías haber sido… que por lo que sos”, comentó al medio citado anteriormente.

Pero eso no es todo. Cuando menos se lo imaginaba, el Real Madrid también puso sus ojos en él. Parecía que no había otro destino que la gloria: “El Atleti me ofreció renovar, Chelsea y el Porto me querían, pero cuando apareció el Real Madrid le dije a mi agente que lo parara todo”. No obstante, le hicieron sentir el cruce de vereda: ”Fue el mayor hostigamiento de mi carrera. En redes no paraban de insultarme y eso me afectó mucho”.

Las lesiones que lo apartaron del fútbol

Aquellos comentarios de los colchoneros fueron el inicio de una historia que no terminaría nada bien con el Real Madrid y que, sin dudas, lo marcarían para siempre. ”Me quedé fuera del sistema por causas ajenas al talento”, cuenta Acevedo que al sufrir reiteradas lesiones nunca pudo hacer pie en el Merengue, por eso fue cedido al Real Zaragoza, en donde tuvo su capítulo final, primero al padecer rotura en el ligamento interno de la rodilla y luego por facturarse la clavícula.

Fue así que volvió a Argentina para jugar en Racing y allí se rompió los ligamentos cruzados. Fue durante uno de esos periodos de recuperación, con el pie escayolado, que decidió comenzar a estudiar Derecho. Se retiró en 2022 en el Deportivo Malvinas debido a la pandemia, ganando apenas 300 euros. Ahora, con un promedio de 9 en sus estudios y especializado en Derecho Penal y Deportivo, busca ayudar a aquellos futbolistas que, como él, sufrieron injusticias o fueron estafados.

“Espero que mi ejemplo sirva de mensaje a todos esos chicos que no pudieron llegar. La vida no se acaba en el fútbol. Sufrí muchas injusticias y vi compañeros que han sido estafados y ahora tengo una herramienta para ayudarles”, expresó.

