A horas del partido de la Selección Argentina por Eliminatorias, Papu Gómez sorprendió al confirmar su regreso al fútbol: “Primer paso dado”

Luego de más de dos años sin jugar un partido a nivel oficial, Alejandro ‘Papu’ Gómez encara la recta final de su vuelta a las canchas, que será con el Padova Calcio, equipo recientemente ascendido a la Serie B de Italia, la segunda categoría más importante en aquel país.

A horas del encuentro de la Selección Argentina ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, el mediocampista campeón del mundo en 2022 subió un posteo en su cuenta de Instagram, en el que mostró su felicidad por la proximidad de su vuelta a competir en el alto nivel.

“Primer paso dado … No veía la hora de estar con mis compañeros y poder entrenarme con el Padova Calcio. Estoy muy feliz. Se vienen cosas buenas”, fueron las palabras del ‘Papu’ Gómez en su cuenta de Instagram junto a una foto suya en un entrenamiento del elenco italiano.

Cabe destacar que la sanción del mediocampista tiene vigencia hasta el 20 de octubre de este año, por lo que todavía tiene para un mes y medio sin poder jugar. Su primer partido, podría ser el 25 de octubre, cuando por la fecha 9 de la Serie B, el Padova reciba a la Juve Stabia.

La confesión de ‘Papu’ Gómez sobre su vuelta al fútbol

En diálogo reciente con La Gazzetta dello Sport, ‘Papu’ reveló que no iba a ser un problema encontrar sitio para regresar a las canchas, ya que tenía varias ofertas sobre la mesa para definir dónde retomar su carrera. “Algunos clubes han llamado a mi agente para saber cómo estoy, cuándo termina la suspensión y cuáles son mis intenciones. Quiero esperar hasta el final de la temporada para saber en qué equipo podría encajar y luego hacer la pretemporada y trabajar para estar en la cima en octubre”, expresó. Finalmente, el Padova le ganó la pulseada al resto y consiguió fichar al argentino.

Cómo fue la sanción por doping del ‘Papu’ Gómez

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) sancionó al ex futbolista de San Lorenzo tras haber consumido una sustancia prohibida llamada terbutalina, en lo que definió como un acto de “negligencia grave”.

Según contó el ‘Papu’, accedió a dicho componente luego de ingerir un jarabe que era de su hijo menor. No obstante, el Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte no consideró válidos los argumentos del futbolista para quitarle la sanción.

