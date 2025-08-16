A un día del debut de Atlético de Madrid en LaLiga, Simeone insinuó la posible llegada de más refuerzos: “Estaremos atentos”

Este domingo iniciará oficialmente para Diego Simeone la decimoquinta temporada como entrenador del Atlético de Madrid, que hará su estreno en LaLiga de España visitando al Espanyol desde las 16.30 (hora de Argentina) en Cornellá.

“Lo vivo con mucha alegría. Soy feliz estando en el lugar donde estoy. Sigo teniendo la energía que necesita el lugar que ocupo y sé las consecuencias buenas, regulares o malas que tiene el lugar que ocupo“, reafirmó en la conferencia de prensa previa al encuentro.

A lo largo de tantos años, al Cholo le ha sido necesario renovarse y renovar los planteles que ha tenido a disposición. La preparación para la presente temporada fue precisamente en busca de ese recambio, dando lugar a ocho salidas y siete refuerzos, que todavía podrían ser más según el propio DT.

“Se fueron ocho chicos, con los cuales tengo un grandísimo agradecimiento por todo su trabajo. Han dado todo hasta el día que han estado. Han venido caras nuevas, gente joven, sabiendo del legado que desde hace 13, 14,15 años defienden muchos de los futbolistas que siguen haciendo crecer a este club y con la ilusión de que cada uno se adapte a las necesidades que tiene el club hoy”, señaló Simeone.

Último entrenamiento del Atlético de Madrid antes de visitar al Espanyol.

Y sobre lo que todavía podría depararle el mercado de pases al Atlético de Madrid, agregó: “Trabajaremos en consecuencia. El mercado se cierra el día que se cierra (1 de septiembre). Estaremos atentos a cualquier salida o llegada y, a partir de ahí, intentar día a día buscar lo mejor de cada uno y en lo mío ayudarles a ser mejores y que el equipo sea mejor”.

El momento del Atlético como equipo

Antes de iniciar de manera oficial una nueva temporada, Diego Simeone reflexionó sobre el momento que le toca atravesar al Atlético de Madrid como equipo en los diferentes estadios de los que ha sido parte desde su arribo al club.

“Siempre esperamos lo mejor y para esperar lo mejor hay que seguir en la línea en la cual llegamos hace tanto tiempo, que es la del partido a partido. Y no salirnos de eso. Para buscar crecer, evolucionar, como lo ha hecho el club, que ha evolucionado enormemente”, dijo.

Y agregó: “El equipo necesita evolucionar a la altura de lo que está evolucionando el club y ahora es un momento importante para que pueda estar en la misma línea. En estos años hubo un momento en el que el equipo creció más que el club, después el club igualó al equipo y después este siguió creciendo y el equipo no, y ahora el equipo necesita un paso más para igualar al lugar que tiene el club”.

Los 7 refuerzos de Atlético de Madrid

Thiago Almada

Álex Baena

Marc Pubill

Matteo Ruggeri

David Hancko

Johnny Cardoso

Giacomo Raspadori