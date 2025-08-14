El trueque de jugadores de la Selección Argentina que quiere hacer Atlético de Madrid sobre el cierre del mercado: “Han iniciado conversaciones”

Atlético de Madrid se ha mostrado muy activo en el mercado de pases y ha desembolsado una importante cantidad de dinero para renovar un plantel que en la pasada temporada se quedó lejos de cumplir el objetivo que siempre promueve Diego Simeone, más allá de la conquista o no de títulos, de ser capaz de pelear de igual a igual con los gigantes de Europa y de la propia Liga de España.

En total han sido siete los fichajes que concretó el Club Colchonero con ese propósito: Thiago Almada, Álex Baena, Marc Pubill, Matteo Ruggeri, David Hancko, Johnny Cardoso y Giacomo Raspadori. A la vez, el recambio supuso un total de ocho salidas, entre las que destacan las de Ángel Correa, Samu Lino y Thomas Lemar.

Para igualar el número de ingresos y egresos dentro de la plantilla, Atlético de Madrid ya inició, a pedido de Diego Simeone, conversaciones para concretar un último fichaje sobre el cierre del mercado de pases, previsto para el 1 de septiembre. Según avanzó el periodista Fabrizio Romano, el futbolista en cuestión es Nicolás González.

El internacional con la Selección Argentina fichó con Juventus hace nada más que un año, procedente de Fiorentina y a cambio de 38 millones de euros. Pero con la llegada de Igor Tudor como entrenador al equipo de Turín perdió protagonismo y hace aproximadamente un mes ya se había adelantado desde La Gazzetta dello Sport que “está fuera de los planes del DT” para el nuevo curso.

Nico González viene de rechazar una propuesta del fútbol árabe.

El Mundial de Clubes fue la última oportunidad para Nico González de mostrar su valía a los ojos de Tudor, pero el rendimiento apenas discreto de Juventus en dicho certamen no lo favoreció y hay intenciones de recuperar el dinero invertido en él, incluso cuando tiene contrato vigente hasta 2029.

A la vez, desde hace tiempo que en el equipo italiano están buscando el fichaje de Nahuel Molina, quien perdió terreno en el Atlético, y, según pudo saber Bolavip, como la oferta presentada no colmó las expectativas del club español apareció la opción de ofrecer a su compatriota en una suerte de trueque.

La oferta que ya rechazó Nico González

A mediados de julio, Juventus recibió una oferta económica por Nicolás González que estuvo a la altura de sus expectativas. El problema fue que la misma provenía del Al Ahli de Arabia Saudita, club al que el futbolista no tuvo ninguna intención de emigrar por tener intención de permanecer jugando en Europa, sea o no con el equipo italiano.

Los números de Nicolás González en Juventus

Nicolás González tuvo una segunda mitad de temporada mucho mejor que la primera, en la que una lesión muscular lo llevó a perderse 9 partidos por Serie A y 4 en la fase de liga de la Champions League. Finalmente, pudo acumular un total de 38 participaciones entre todas las competencias, incluidas sus tres presencias en el Mundial de Clubes, en las que aportó cinco goles y dos asistencias.

En el recientemente finalizado certamen internacional FIFA, no sumó minutos en el estreno ante Al Ain, jugó 17 minutos ante Wydad y fue titular en el partido que terminó con dura derrota 5-2 ante Manchester City. Una vez más relegado al banco de suplentes para los octavos de final, disputó 31 minutos más saltando desde el banco ante Real Madrid. Se despidió con un total de 138 minutos acumulados, sin goles ni asistencias.