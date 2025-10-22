Advierten que la frustración de Julián Alvarez en el Atlético de Madrid “lo acerca al Barcelona”

El Atlético de Madrid de Diego Simeone volvió a dar un paso atrás en sus objetivos para la temporada 2025/2026. Es que luego de haberle ganado 5 a 1 al Eintracht Frankfurt en el Estadio Metropolitano, cayó 4 a 0 con el Arsenal en el Emirates Stadium por la tercera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

De esta manera, el Colchonero se aleja bastante de su intento por meterse entre los primeros ocho lugares de la tabla de posiciones, los cuales ofrecen pases directos para los Octavos de Final (si al terminar la primera instancia termina entre el noveno y vigesimocuarto lugar, disputará los Play Off). Una situación impensada en la previa del inicio del curso 25/26, teniendo en cuenta la calidad de futbolistas con los que goza el Cholo en su plantel, como por ejemplo Antoine Griezmann, Thiago Almada, Pablo Barrios, Alex Baena, Nicolás González y, sobre todo, Julián Alvarez.

De hecho, los medios del país de la Península Ibérica remarcaron que la Araña fue el único punto rescatable de la dura derrota ante el conjunto de Mikel Arteta. ”A falta de Griezmann, no dudó en bajar a la mediapunta para conectar con el centro del campo y dar tranquilidad al equipo. Rozó el gol con un disparo desde la banda mientras Raya corría hacia su portería. Lo intentó de falta. A los dos minutos hacía gala de su humildad abortando una incursión del Arsenal en su propia área y a los cuatro estampó el balón en el larguero de Raya tras un disparo desde la frontal. Pese a su buen partido, no fue suficiente”, describió el diario Marca.

En esa misma línea, el Diario AS destacó el trabajo de Julián Alvarez ”como segundo delantero”. Y agregó: ”Participó cuanto pudo, cayendo a menudo a las bandas. En el minuto 25 tuvo una clara ocasión, desde la banda y sin portero, pero su rosca con la zurda rozó el poste por fuera. En el 29’ se midió en carrera con Gabriel y le ganó, aunque ya no pudo rematar bien. Y en el 49’ estrelló un zapatazo en el larguero. Tras el chaparrón, trató de poner algo de calidad y calma con la pelota”.

La publicación del diari Sport sobre la situación de Julián Alvarez en el Atlético de Madrid.

Por su lado, Mundo Deportivo, subrayó el papel del nacido en Calchín de moverse por toda la cancha. ”Julián Omnipresente. Trabajó en todo el frente del ataque rojiblanco para aportar soluciones al equipo. Rozó el gol en la primera parte en un disparo lejano tras un fallo de Raya. Nada más comenzar la segunda parte estrelló una pelota en el larguero”.

En Cataluña apuntan las caídas del Atlético de Madrid como el detonante para que Julián Alvarez pegue el salto a Barcelona

”La frustración de Julián Álvarez le acerca al Barça. El argentino se marcó un partidazo ante el Arsenal, pero volvió a acabar cabizbajo: si el Atlético no gana nada, querrá salir”, advirtió el periódico Sport, que hace rato viene haciendo leña del árbol caído con una sola intención: verlo al delantero de la Selección Argentina con la camiseta blaugrana.

En ese mismo sentido, tras el 4 a 0 del Arsenal al Atleti, el medio citado explayó: ”El delantero comienza a tener cada vez más claro que si el proyecto colchonero no cuadra y no puede optar a títulos, lo mejor será buscarse otro equipo en Europa. Y el Barça está muy pendiente de esta decisión, que podría ser decisiva para que hubiera opciones de ficharle”.

