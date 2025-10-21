Es tendencia:
Pedido de rescate: el increíble motivo por el que Julián Álvarez fue tendencia en plena paliza de Arsenal a Atlético de Madrid

El argentino fue titular en una noche para el olvido y los hinchas hicieron un pedido para el Cholo Simeone.

Por Agustín Vetere

Julián Álvarez, delantero de Atlético de Madrid.
© GettyJulián Álvarez, delantero de Atlético de Madrid.

Por la tercera fecha de la fase siga de la Champions League, Arsenal derrotó por un contundente 4-0 a Atlético de Madrid en el Emirates Stadium. Los comandados por el Cholo Simeone cosecharon su segunda derrota en el torneo tras la paliza en Londres.

El combinado madrileño se mantuvo en partido hasta el segundo tiempo, dónde los de Mikel Arteta activaron y anotaron en cuatro oportunidades. Dentro del pésimo rendimiento del Colchonero, Julián Álvarez tuvo un buen partido, que no alcanzó para cambiarle la cara a su equipo.

La Araña fue titular y consiguió desequilibrio, pero no llegó a impactar para cambiar el rumbo del encuentro. Incluso, en el comienzo del complemento, el surgido de River tuvo un remate al travesaño cuando el encuentro aún estaba 0-0.

En ese contexto, los seguidores del campeón del mundo lo volvieron tendencia en redes sociales para destacar su buen presente dentro de un equipo con bajas aspiraciones. Un auto de lujo en una casa precaria graficó en varios de los memes la actualidad del argentino.

“Salven a Julián Álvarez”, escribieron varios de los hinchas, que pidieron que la Araña se cambie de equipo en el próximo mercado de pases. Otros, destacaron que “juega solo” y que fue una mala decisión mudarse a la capital española para jugar bajo las órdenes del Cholo Simeone.

