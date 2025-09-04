Lucas Beltrán reveló quién lo convenció de fichar con Valencia: “Dijo que no me voy a querer ir”

Lucas Beltrán logró destrabar sobre el cierre del mercado de pases europeo su salida de Fiorentina, donde había perdido protagonismo, para llegar al Valencia español, que este mismo jueves lo presentó oficialmente en una conferencia de prensa que compartió con Largie Ramazani, el otro refuerzo de última hora del equipo.

El ex River, que comenzará así su tercera temporada en Europa, se refirió durante la misma a las dificultades que existieron en las negociaciones y al futbolista argentino que terminó de convencerlo de que llegar al equipo Ché era su mejor opción.

“Hubo charlas desde hace 15 días. La situación era muy difícil porque Fiorentina solo quería una venta y creímos que las condiciones no estaban dadas. Con el correr de los días, ya sobre el final del mercado, accedieron a un préstamo. Creo que se han comportado muy bien conmigo y con toda mi familia en ese sentido, porque eso fue algo fundamental para mi llegada acá”, señaló el delantero.

Beltrán reconoció también que las palabras de Enzo Berrenechea, actual jugador de Benfica que disputó la pasada temporada en Valencia, fueron claves para terminar de convencerlo de elegir Valencia: “Hablé con él y me dijo que me va a encantar la ciudad y que nunca me voy a querer ir. Su familia, de hecho, se quedó acá”, manifestó.

Ilusionado con el equipo

Aunque Valencia ha tenido un inicio irregular en LaLiga, con un empate, una derrota y una victoria reciente ante Getafe, Lucas Beltrán dijo estar muy ilusionado con el equipo después de su segundo entrenamiento a las órdenes de Carlos Corberán.

“Hoy fue mi segundo entrenamiento. Me sorprendió todo el equipo porque vengo de una liga donde el fútbol es más lento y táctico, se juega a más toques. Lo que me sorprende es la calidad de todos mis compañeros, tenemos un gran equipo. Lo importante es que todos estemos de la mejor manera para afrontar el campeonato”, señaló.

Chance de debut soñado

Con la Fecha FIFA jugando a su favor para terminar de adaptarse a su nuevo equipo, Lucas Beltrán tendrá la oportunidad de hacer un debut soñado en Valencia, ya que el próximo compromiso del equipo será nada menos que visitando al Barcelona, el domingo 14 desde las 16.00 en hora de Argentina.