Para los jugadores la temporada entró en un terreno en el que todo lo que suceda para bien o para mal a nivel deportivo, mediático o físico, puede tener consecuencias directas en la confección de las nóminas que los entrenadores de las selecciones realizarán para la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Es que faltan menos de 9 meses para el inicio del torneo global (exactamente 269 días), el cual tiene su fecha fijada para el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (por cierto, la Final se llevará a cabo el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey). Por eso, casos como los de Exequiel Palacios encienden las alarmas, en este caso, de la Selección Argentina.

El exmediocampista de River sufrió una lesión muscular y tendinosa en el aductor derecho durante el partido que disputó contra el Eintracht Frankfurt el viernes 12 de septiembre, horas más tarde de haber jugado contra Ecuador en Guayaquil (más precisamente el martes 9, ya entrada la madrugada del miércoles 10 en Europa) la última fecha de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas.

No obstante, Pala ya inició la rehabilitación. Pasó por el quirófano este lunes 15 y ahora solo le queda pensar en su regreso en las primeras semanas del 2026. Al respecto, el propio protagonista contó cómo la intervención y cuánto tiempo estará de baja en el Bayer Leverkusen y en la Selección Argentina (este año quedan las fechas de octubre y noviembre).

La publicación de Exequiel Palacios tras su operación.

”Quería comunicarles que el fin de semana me tocó sufrir una lesión en donde me deja afuera de lo que queda del año. Hoy puedo decir que la operación salió todo bien gracias a Dios. Ahora toca recuperarme y volver a hacer lo que siempre soñé que es jugar a la pelota. No tengo dudas que lo mejor está por venir. ¡Siempre para adelante!”, escribió Exequiel Palacios en su cuenta de Instagram.

Comunicado del Bayer Leverkusen sobre la lesión de Exequiel Palacios

El Bayer 04 Leverkusen emitió un comunicado el último sábado en el que informó a sus hinchas que ”tendrá que prescindir del centrocampista Exequiel Palacios durante un largo periodo”. En la misma notificación aclaró que el cuadro del ”Campeón del Mundo con Argentina” se trató a ”una lesión muscular y tendinosa en el aductor derecho” que padeció ”durante el partido de la Bundesliga disputado el viernes por la noche contra el Eintracht Frankfurt”.

Asimismo, advierte que ”se estima que Palacios, de 26 años, estará de baja hasta principios del año que viene”.

Los partidos de la Selección Argentina que se perderá Exequiel Palacios

La Selección Argentina ya tiene pautados cuatro amistosos en los que seguirá su preparación para la Copa del Mundo 2026. En octubre se enfrentará a Venezuela en Miami (10/10) y a Puerto Rico en Chicago (13/10), en tanto que en noviembre, del 10 al 18, chocará con Angola y con un rival a definir en la India.

