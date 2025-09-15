La pieza que Lionel Scaloni recupera para la Selección Argentina a 8 meses del Mundial 2026

Lionel Scaloni está contando las semanas para volver a ver a uno de los futbolistas que más espacio se había ganado dentro de sus consideraciones. Se trata de Lisandro Martínez, quien sufrió rotura del ligamento cruzado en un partido que disputó con el Manchester United contra el Crystal Palace por la Premier League en febrero pasado.

Licha, que llegó a ser titular en la Selección Argentina durante la Copa América de Estados Unidos 2024 y en el inicio de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, tiene fecha prevista de regreso a las canchas para fines de octubre o, a más tardar, principios de noviembre.

Con lo cual, en el Manchester United (que suma solo 4 puntos de 12 posibles en la Premier League y que viene de perder con el Manchester City 3 a 0), pronostica contar con el zaguero para el duelo con el Brighton del 25 de octubre o con el Nottingham Forest, encuentro pautado por las autoridades del fútbol inglés para el primero de noviembre.

En ese mismo sentido, el retorno de Lisandro Martínez es una muy buena noticia para la Selección Argentina de Lionel Scaloni, puesto que volverá a tener rodaje casi 8 meses antes del inicio de la Copa del Mundo (11 de junio en el Estadio Azteca), por lo que, de no mediar nuevos imponderables, llegará totalmente subsanado de su dolencia y con ritmo futbolístico.

Además, cabe recordar que la Scaloneta disputará dos partidos amistosos entre el 10 y el 18 de noviembre (el último llamado antes de fin de año), uno en Angola contra el combinado local y el otro en India, compromisos en los que Martínez podría volver a decir presente.

Lisandro Martínez, al borde de quedarse sin entrenador en el Manchester United

Ruben Amorim quedó en la cuerda floja tras caer en el Derbi de Manchester 3 a 0. Los Diablos Rojos quedaron en el puesto 14 con 4 unidades, en una temporada en la que, encima, no tendrán competiciones internacionales (en la campaña anterior terminaron decimoquintos).

Para colmo, tras el duelo con los de Pep Guardiola, el portugués envió un mensaje a los directivos del United para avisarle que no cambiará sus formas y que, en caso de querer modificarlas, tendrán que pensar en cesarlo. ”No cambiaré mi filosofía. Si ellos [INEOS] quieren cambiarla, hay que cambiar al hombre”, comentó en conferencia de prensa.

