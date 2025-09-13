Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Problemas para la Selección Argentina: la grave lesión que margina a Exequiel Palacios de todo el año

El mediocampista fue reemplazado en el triunfo de Bayer Leverkusen ante Eintracht Frankfurt y no volverá a jugar en lo que resta del 2025.

Por Julián Mazzara

Exequiel Palacios se lesionó en la victoria de Bayer Leverkusen ante Frankfurt.
© Prensa Bayer LeverkusenExequiel Palacios se lesionó en la victoria de Bayer Leverkusen ante Frankfurt.

Exequiel Palacios es uno de los jugadores clave para Lionel Scaloni en la Selección Argentina. Pese a que no siempre es titular porque al medio se lo adueñaron Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, o en su defecto Enzo Fernández, para el entrenador es una pieza indispensable.

Actualmente en Bayer Leverkusen, el Tucu le generó un enorme dolor de cabeza a Scaloni, ya que en la Albiceleste están planificando lo que serán los amistosos a disputarse en octubre y también en noviembre. Y es que el ex mediocampista de River no podrá decir presente porque sufrió una lesión de la que deberá ser intervenido quirúrgicamente.

Cuando transcurrían 15 minutos de la primera etapa en lo que fue el triunfo por 3-1 sobre Eintracht Frankfurt, se tumbó al suelo y automáticamente los médicos asistieron a Palacios, quien no pudo continuar con el encuentro. Con el correr de las horas, y luego de diversos estudios, desde la institución teutona confirmaron que el futbolista sufrió una lesión musculotendinosa en el aductor derecho.

Los problemas físicos son cada vez más recurrentes en el oriundo de Famaillá, quien se perdió 20 partidos por lesión desde la temporada 2023-2024, sin tener en cuenta aquellos juegos en los que fue suplente por no estar al 100% desde lo físico. Incluso, este será el parate más largo que tendrá en su carrera (110 días como mínimo), superando a la inactividad que tuvo al momento de fracturarse el peroné, en River, como así también la vertebra lumbar, en Bayer Leverkusen.

Exequiel Palacios con el Bayer Leverkusen

Exequiel Palacios, futbolista de Bayer Leverkusen. (Getty Images)

El comunicado de Bayer Leverkusen por la lesión de Exequiel Palacios

Bayer 04 Leverkusen no podrá contar con el mediocampista Exequiel Palacios en el futuro próximo. El argentino, campeón del mundo, sufrió una lesión muscular y tendinosa en el aductor derecho durante el partido de la Bundesliga que terminó 3-1 anoche contra Eintracht Frankfurt, por lo que deberá ser operado a principios de la próxima semana. Se espera que Palacios, de 26 años, esté de baja hasta principios del próximo año.

Publicidad
Lamine Yamal quedó descartado en Barcelona y Flick disparó contra la Selección de España: “Eso no es cuidarlo”

ver también

Lamine Yamal quedó descartado en Barcelona y Flick disparó contra la Selección de España: “Eso no es cuidarlo”

La denuncia que hizo el DT de Chelsea para justificar la ausencia de Alejandro Garnacho: “Llegó aquí sin estar al cien”

ver también

La denuncia que hizo el DT de Chelsea para justificar la ausencia de Alejandro Garnacho: “Llegó aquí sin estar al cien”

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Palacios, Echeverri y Equi Fernández ya tienen nuevo DT
Fútbol europeo

Palacios, Echeverri y Equi Fernández ya tienen nuevo DT

Los insólitos motivos por los que Equi Fernández, Echeverri y Palacios se quedaron sin DT en solo tres partidos en Bayer Leverkusen
Fútbol Internacional

Los insólitos motivos por los que Equi Fernández, Echeverri y Palacios se quedaron sin DT en solo tres partidos en Bayer Leverkusen

La estrella mundial que dirigiría a Exequiel Palacios, Claudio Echeverri y Equi Fernández
Fútbol europeo

La estrella mundial que dirigiría a Exequiel Palacios, Claudio Echeverri y Equi Fernández

Fue el único jugador del Man City que Sir Alex Ferguson fichó en sus 27 años en el United y se fue sin jugar ni un partido
Noticias de la Premier League

Fue el único jugador del Man City que Sir Alex Ferguson fichó en sus 27 años en el United y se fue sin jugar ni un partido

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo