Exequiel Palacios es uno de los jugadores clave para Lionel Scaloni en la Selección Argentina. Pese a que no siempre es titular porque al medio se lo adueñaron Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, o en su defecto Enzo Fernández, para el entrenador es una pieza indispensable.

Actualmente en Bayer Leverkusen, el Tucu le generó un enorme dolor de cabeza a Scaloni, ya que en la Albiceleste están planificando lo que serán los amistosos a disputarse en octubre y también en noviembre. Y es que el ex mediocampista de River no podrá decir presente porque sufrió una lesión de la que deberá ser intervenido quirúrgicamente.

Cuando transcurrían 15 minutos de la primera etapa en lo que fue el triunfo por 3-1 sobre Eintracht Frankfurt, se tumbó al suelo y automáticamente los médicos asistieron a Palacios, quien no pudo continuar con el encuentro. Con el correr de las horas, y luego de diversos estudios, desde la institución teutona confirmaron que el futbolista sufrió una lesión musculotendinosa en el aductor derecho.

Los problemas físicos son cada vez más recurrentes en el oriundo de Famaillá, quien se perdió 20 partidos por lesión desde la temporada 2023-2024, sin tener en cuenta aquellos juegos en los que fue suplente por no estar al 100% desde lo físico. Incluso, este será el parate más largo que tendrá en su carrera (110 días como mínimo), superando a la inactividad que tuvo al momento de fracturarse el peroné, en River, como así también la vertebra lumbar, en Bayer Leverkusen.

Exequiel Palacios, futbolista de Bayer Leverkusen. (Getty Images)

El comunicado de Bayer Leverkusen por la lesión de Exequiel Palacios

Bayer 04 Leverkusen no podrá contar con el mediocampista Exequiel Palacios en el futuro próximo. El argentino, campeón del mundo, sufrió una lesión muscular y tendinosa en el aductor derecho durante el partido de la Bundesliga que terminó 3-1 anoche contra Eintracht Frankfurt, por lo que deberá ser operado a principios de la próxima semana. Se espera que Palacios, de 26 años, esté de baja hasta principios del próximo año.

