Atlético de Madrid vs. Real Madrid por LaLiga: formaciones, dónde ver y ¿juegan Julián Álvarez y Mastantuono?

Un Atlético de Madrid que llega de capa caída recibirá al Real Madrid de Xabi Alonso, que marcha con puntaje ideal en las primeras seis fechas disputadas de LaLiga. Los del Cholo Simeone han repuntado en la última jornada gracias al hat-trick de Julián Álvarez ante Rayo Vallecano, pero su inicio de temporada no está siendo el mejor.

El primer cruce de la campaña 2025/26 entre los equipos de Madrid supone, así mismo, el enfrentamiento más importante de la liga española hasta el momento. Por ende, la tensión es total.

El conjunto merengue buscará seguir por su senda de perfección y sumar su octavo triunfo al hilo para despegarse en la tabla desde un principio, mientras que el equipo local quiere sumarse a la zona alta del campeonato y dejar atrás el irregular comienzo de temporada.

Desde las 11:15 de Argentina (16:15 de España), el Estadio Metropolitano se vestirá de gala para uno de los partidos más fuertes del fin de semana en todo el mundo. Para el mismo, tanto Xabi Alonso como Diego Pablo Simeone ya ultiman detalles para semejante compromiso que paralizará Madrid. El partido, en Argentina, se podrá ver por DSports y Dgo.

ver también Xabi Alonso reveló las 4 virtudes de Franco Mastantuono que lo convierten en titular en su Real Madrid: “Me encanta”

Formaciones de Atlético de Madrid y Real Madrid

El derbi de Madrid aún no tiene definidas sus formaciones, pero ambos entrenadores saldrán a la cancha con lo mejor disponible.

De parte de Atlético de Madrid, el Cholo dispondría de los siguientes nombres de entrada, con una sola duda en ataque: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nicolás González; Alexander Sorloth/Antoine Griezmann/Giacomo Raspadori y Julián Álvarez. Cabe destacar que Johnny Cardoso y Thiago Almada son bajas por lesión.

Publicidad

Publicidad

En Real Madrid, en cambio, la situación parece ser más resuelta: Thibaut Cortouis; Daniel Carvajal, Dean Huijsen, Eder Militao, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouámeni, Jude Bellingham; Franco Mastantuono/Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinicius Jr. El regreso de Bellingham aún está en duda, pero toma fuerza su presencia como titular al dejar atrás la lesión que lo marginó en este comienzo de temporada.

Entre el inglés, Mastantuono y Güler se disputan dos lugares en el once. Entre las bajas del Merengue, aparece el nombre de Trent Alexander-Arnold, quien tiene para más de un mes de recuperación de su lesión muscular.

La tabla de posiciones de LaLiga

Publicidad