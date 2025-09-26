Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

Atlético de Madrid vs. Real Madrid por LaLiga: formaciones, dónde ver y ¿juegan Julián Álvarez y Mastantuono?

El derbi de Madrid estará bajo los reflectores de todo el mundo desde las 11:15 de Argentina, cuando el Atleti haga de local ante los de Xabi Alonso. Promesa de partidazo.

Por Lautaro Tiburzio

Se viene el derbi de Madrid con enorme presencia argentina
© GettySe viene el derbi de Madrid con enorme presencia argentina

Un Atlético de Madrid que llega de capa caída recibirá al Real Madrid de Xabi Alonso, que marcha con puntaje ideal en las primeras seis fechas disputadas de LaLiga. Los del Cholo Simeone han repuntado en la última jornada gracias al hat-trick de Julián Álvarez ante Rayo Vallecano, pero su inicio de temporada no está siendo el mejor.

El primer cruce de la campaña 2025/26 entre los equipos de Madrid supone, así mismo, el enfrentamiento más importante de la liga española hasta el momento. Por ende, la tensión es total.

El conjunto merengue buscará seguir por su senda de perfección y sumar su octavo triunfo al hilo para despegarse en la tabla desde un principio, mientras que el equipo local quiere sumarse a la zona alta del campeonato y dejar atrás el irregular comienzo de temporada.

Desde las 11:15 de Argentina (16:15 de España), el Estadio Metropolitano se vestirá de gala para uno de los partidos más fuertes del fin de semana en todo el mundo. Para el mismo, tanto Xabi Alonso como Diego Pablo Simeone ya ultiman detalles para semejante compromiso que paralizará Madrid. El partido, en Argentina, se podrá ver por DSports y Dgo.

Xabi Alonso reveló las 4 virtudes de Franco Mastantuono que lo convierten en titular en su Real Madrid: “Me encanta”

ver también

Xabi Alonso reveló las 4 virtudes de Franco Mastantuono que lo convierten en titular en su Real Madrid: “Me encanta”

Formaciones de Atlético de Madrid y Real Madrid

El derbi de Madrid aún no tiene definidas sus formaciones, pero ambos entrenadores saldrán a la cancha con lo mejor disponible.

De parte de Atlético de Madrid, el Cholo dispondría de los siguientes nombres de entrada, con una sola duda en ataque: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nicolás González; Alexander Sorloth/Antoine Griezmann/Giacomo Raspadori y Julián Álvarez. Cabe destacar que Johnny Cardoso y Thiago Almada son bajas por lesión.

Publicidad

En Real Madrid, en cambio, la situación parece ser más resuelta: Thibaut Cortouis; Daniel Carvajal, Dean Huijsen, Eder Militao, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouámeni, Jude Bellingham; Franco Mastantuono/Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinicius Jr. El regreso de Bellingham aún está en duda, pero toma fuerza su presencia como titular al dejar atrás la lesión que lo marginó en este comienzo de temporada.

Entre el inglés, Mastantuono y Güler se disputan dos lugares en el once. Entre las bajas del Merengue, aparece el nombre de Trent Alexander-Arnold, quien tiene para más de un mes de recuperación de su lesión muscular.

La tabla de posiciones de LaLiga

Publicidad
lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"River pierde la serie en el Monumental, pero el principal responsable de la eliminación con Palmeiras es Marcos Acuña"

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

Lee también
Por qué Franco Mastantuono no juega el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina
Mundial Sub 20

Por qué Franco Mastantuono no juega el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina

Xabi Alonso reveló las 4 virtudes de Franco Mastantuono que lo convierten en titular en su Real Madrid: “Me encanta”
Fútbol europeo

Xabi Alonso reveló las 4 virtudes de Franco Mastantuono que lo convierten en titular en su Real Madrid: “Me encanta”

Piden que Mastantuono siga como titular y que Bellingham “espere su turno”
Fútbol europeo

Piden que Mastantuono siga como titular y que Bellingham “espere su turno”

La astronómica oferta de 6 mil millones de dólares que cambiaría para siempre el futuro de Cuti Romero y el Tottenham
Noticias de la Premier League

La astronómica oferta de 6 mil millones de dólares que cambiaría para siempre el futuro de Cuti Romero y el Tottenham

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo