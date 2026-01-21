Atlético de Madrid recupera una pieza clave que puede servirle a Lionel Scaloni para la Finalissima

El Atlético de Madrid y la Selección Argentina celebran la misma noticia. Es que Nicolás González, que sufrió un desgarro el pasado 21 de diciembre en el partido contra el Girona en el Estadio Municipal de Montilivi por la jornada 17 de LaLiga, ya está recuperado y podrá retornar a la acción en las próximas horas.

El exdelantero de Argentinos Juniors, Stuttgart, Fiorentina y Juventus, llegó a Estambul, en donde este miércoles 21 de enero el Atleti se enfrentará al Galatasaray por la séptima jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, con la incertidumbre de saber si podría estar a disposición de Diego Simeone.

Pero en el entrenamiento del martes en el RAMS Park, Nicolás González confirmó que ya está listo en lo físico para que el Cholo pueda contar con él, por lo menos, unos minutos en la segunda parte (en caso de que el Atlético de Madrid lo necesite y el resultado lo amerite) del cruce con el conjunto otomano, un duelo que, a caso, es clave para las aspiraciones del Colchonero de quedarse con uno de los cupos que trasladan directamente a los Octavos de Final.

En ese mismo sentido, si no se presentan nuevos imponderables, Nico llegará 100 por ciento OK para el llamado de la fecha FIFA de marzo, momento sumamente importante para la Selección Argentina. Por un lado, porque es la Finalissima con España, un encuentro que define un título en el que la Scaloneta buscará mantener la corona de campeón intercontinental (en 2022 le ganó a Italia, el campeón europeo de aquel entonces, en el Estadio de Wembley).

Mientras que por el otro, también será, en cierto punto, el último ensayo que hará el cuerpo técnico albiceleste antes de la conformación de la lista de 26 futbolistas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Por lo que aquellos que sean convocados en marzo tendrán un pie y medio en la cita global.

Argentina también enfrentará a Qatar en Doha bajo el marco de la fecha FIFA de marzo

La Selección Argentina confirmó un amistoso a los pocos días de su enfrentamiento con España. También será en el Estadio Lusail de Doha contra el combinado de Qatar el martes 31 de marzo. Este partido forma parte del ‘Qatar Footbal Festival’, del que también forma parte la Finalissima y otros cuatro partidos:

