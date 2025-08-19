Atlético de Madrid tomó partido por Julián Álvarez tras el cambio que generó su fastidio con Simeone: “Tiene que jugar siempre”

Después de hacer una gran inversión en el mercado de pases para renovar su plantel, Atlético de Madrid tuvo un decepcionante estreno en la nueva temporada de LaLiga de España, siendo derrotado 2-1 en su visita al Espanyol de Barcelona el último domingo.

El equipo Colchonero había logrado ponerse en ventaja con un golazo de tiro libre de Julián Álvarez en la primera mitad, pero el equipo local logró la remontada en el complemento gracias a los tantos de Miguel Rubio y Pere Milla.

Al momento del segundo gol del Espanyol, que cayó a los 84 minutos, Julián Álvarez ya había sido reemplazado por Diego Simeone para dar ingreso a Alexander Sorloth y ya ubicado el argentino en el banco de suplentes las cámaras de la transmisión mostraron su evidente desacuerdo con la decisión del DT.

Si bien El Cholo minimizó en conferencia de prensa la reacción de su delantero estrella, la cúpula directiva del Atlético de Madrid también habría hecho notar ya su desacuerdo con la decisión del entrenador de reemplazarlo, tal y como se avanzó desde el programa español El Chiringuito de Jugones.

Julián Álvarez celebra junto a Hancko y Thiago Almada el primer gol de Atlético de Madrid en la temporada.

“Personas que están dentro del club, en el Atlético de Madrid, acabaron muy sorprendidos con el cambio de Julián Álvarez y obviamente no les gustó. De hecho ellos al principio habían pensado que estaba lesionado, que el mismo jugador había pedido el cambio. Y no. Después del partido se enteraron que era una decisión técnica de Simeone. En el club consideran que cuando tienes un jugador así, tiene que jugar siempre“, contó el periodista Álex Silvestre.

Simeone minimizó el enojo

Al ser consultado en la conferencia de prensa posterior a la derrota 2-1 ante Espanyol por el fastidio que había generado en Julián Álvarez su sustitución cuando las acciones estaban igualadas, Diego Simeone buscó minimizar cualquier tipo de conflicto.

“Es normal. Yo también lo hacía. Todos los futbolistas se enojan. Es normal porque además estaba haciendo un gran partido Julián”, se limitó a decir el DT sin profundizar sobre los motivos que lo llevaron a tomar la determinación de sustituirlo.