El Atlético de Madrid ejecutó cambios en pleno inicio de la temporada. Apenas dos meses después de comenzado el camino por el curso 2025/2026, incorporó a Mateu Alemany como nuevo director del departamento de fútbol, básicamente, para que evalúe junto a Diego Simeone las mejores opciones para renovar el plantel profesional.

Eso quiere decir que estudian tanto egresos como ingresos a un equipo que ya siente que está falto de títulos, pues la última vuelta olímpica fue con LaLiga que se adjudicaron en 2021 (es decir, ya pasaron más de cuatro años y pasarán, por lo menos, casi cinco hasta que logre romper la racha con el torneo local, la Copa de Rey o la Champions League, salvo que acabe la sequía con la Supercopa de España a disputarse en enero).

Es que hasta entonces el Atlético de Madrid acumula 12 partidos, de los cuales perdió 3, empató 4 y ganó 5. En concreto, solo el 52 por ciento de los puntos que de momento se pusieron en juego, lo que se traduce en un quinto lugar en la tabla de posiciones de LaLiga y un decimonoveno en la clasificación de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Examinar variantes, por como están las cosas, es lo más lógico.

Y uno de los primeros apuntados por estos altibajos es Alexander Sorloth. A pesar de su gol contra el Real Madrid para lo que fue el transitorio 2 a 2 (el otro tanto que marcó en la presente campaña fue en el 1 a 1 vs. Elche) lo ven que está por debajo del nivel que necesitan del delantero que se posiciona al lado de Julián Alvarez. Por eso, podría salir del Atleti, incluso, en el mercado de pases del invierno europeo.

Hace rato que medios españoles como Marca o El Desmarque señalan que el Cholo no ve bien al atacante noruego. Incluso, medios como Fanatik y Aslan de Turquía, reportaron en las últimas horas que el Galatasaray ya se apuntó para ser el próximo destino del protagonista en cuestión.

Atlético de Madrid buscará los tres puntos vs. Real Betis

Este lunes 27 de octubre desde las 21:00 horas CET, el Atlético de Madrid se enfrentará al Real Betis en el Estadio La Cartuja de Sevilla por la fecha 10 de LaLiga, encuentro en el que los dirigidos por Diego Simeone intentarán retomar el camino de la victoria luego de caer 4 a 0 con el Arsenal por Champions League entre semana.

