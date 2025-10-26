Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

Atlético de Madrid ya busca desprenderse del acompañante de Julián Alvarez ante el inicio irregular

El Atlético de Madrid evalúa quitarse de encima a uno de los futbolistas que llegó con la Araña a mediados del 2024.

Por Germán Carrara

Atlético de Madrid no descarta desprenderse de Alexander Sorloth en el mercado del invierno europeo 2026.
© Getty ImagesAtlético de Madrid no descarta desprenderse de Alexander Sorloth en el mercado del invierno europeo 2026.

El Atlético de Madrid ejecutó cambios en pleno inicio de la temporada. Apenas dos meses después de comenzado el camino por el curso 2025/2026, incorporó a Mateu Alemany como nuevo director del departamento de fútbol, básicamente, para que evalúe junto a Diego Simeone las mejores opciones para renovar el plantel profesional.

Eso quiere decir que estudian tanto egresos como ingresos a un equipo que ya siente que está falto de títulos, pues la última vuelta olímpica fue con LaLiga que se adjudicaron en 2021 (es decir, ya pasaron más de cuatro años y pasarán, por lo menos, casi cinco hasta que logre romper la racha con el torneo local, la Copa de Rey o la Champions League, salvo que acabe la sequía con la Supercopa de España a disputarse en enero).

Es que hasta entonces el Atlético de Madrid acumula 12 partidos, de los cuales perdió 3, empató 4 y ganó 5. En concreto, solo el 52 por ciento de los puntos que de momento se pusieron en juego, lo que se traduce en un quinto lugar en la tabla de posiciones de LaLiga y un decimonoveno en la clasificación de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Examinar variantes, por como están las cosas, es lo más lógico.

Y uno de los primeros apuntados por estos altibajos es Alexander Sorloth. A pesar de su gol contra el Real Madrid para lo que fue el transitorio 2 a 2 (el otro tanto que marcó en la presente campaña fue en el 1 a 1 vs. Elche) lo ven que está por debajo del nivel que necesitan del delantero que se posiciona al lado de Julián Alvarez. Por eso, podría salir del Atleti, incluso, en el mercado de pases del invierno europeo.

Hace rato que medios españoles como Marca o El Desmarque señalan que el Cholo no ve bien al atacante noruego. Incluso, medios como Fanatik y Aslan de Turquía, reportaron en las últimas horas que el Galatasaray ya se apuntó para ser el próximo destino del protagonista en cuestión.

Atlético de Madrid buscará los tres puntos vs. Real Betis

Este lunes 27 de octubre desde las 21:00 horas CET, el Atlético de Madrid se enfrentará al Real Betis en el Estadio La Cartuja de Sevilla por la fecha 10 de LaLiga, encuentro en el que los dirigidos por Diego Simeone intentarán retomar el camino de la victoria luego de caer 4 a 0 con el Arsenal por Champions League entre semana.

Publicidad
Diego Simeone reaccionó a los rumores que vinculan a Julián Alvarez con el Barcelona

ver también

Diego Simeone reaccionó a los rumores que vinculan a Julián Alvarez con el Barcelona

Respaldo de un ex Real Madrid y Barcelona a Franco Mastantuono: ”Hay que darle tiempo”

ver también

Respaldo de un ex Real Madrid y Barcelona a Franco Mastantuono: ”Hay que darle tiempo”

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El cumple de Madrid terminó hace rato y el hincha de River ya no cree en Gallardo"

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
Simeone reaccionó a los rumores que vinculan a Julián con el Barcelona
Fútbol europeo

Simeone reaccionó a los rumores que vinculan a Julián con el Barcelona

Atlético de Madrid gestiona la renovación de Julián Álvarez, con aumento y blindaje a lo Lamine Yamal
Fútbol europeo

Atlético de Madrid gestiona la renovación de Julián Álvarez, con aumento y blindaje a lo Lamine Yamal

Ni Messi ni Julián Álvarez: Pep Guardiola sentenció a un jugador de Manchester City actual como uno de los mejores que dirigió
Fútbol Internacional

Ni Messi ni Julián Álvarez: Pep Guardiola sentenció a un jugador de Manchester City actual como uno de los mejores que dirigió

Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga: hora, canal y formaciones
Fútbol europeo

Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga: hora, canal y formaciones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo