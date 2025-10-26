Respaldo de un ex Real Madrid y Barcelona a Franco Mastantuono: ”Hay que darle tiempo”

Franco Mastantuono apenas lleva dos meses y 12 días en el Real Madrid. Por lo tanto, más allá de que ya suma 599 minutos repartidos en 11 partidos, 8 por LaLiga y 3 por la Champions League, con los que, por cierto, registró un gol y una asistencia, todavía se está adaptando a todo lo que conlleva jugar en un club tan grande y a vivir en Europa, con tan solo 18 años.

Por eso, Alfonso Pérez Muñoz, exfutbolista que tuvo su paso por la Casa Blanca entre 1988 y 1995 (acumuló 15 goles en 89 partidos en el primer equipo merengue), aprovechó una conversación con el Diario AS para pedir calma ante la ansiedad del público con los primeros pasos del ex River en el conjunto de la capital española.

”Es muy joven. Es su primera temporada en el Real Madrid, en el fútbol europeo, y se tiene que ir aclimatando a todo lo que conlleva estar en un club tan grande”, comentó quien también fuera delantero del FC Barcelona entre el 2000 y 2002, además de vestir otras camisetas como la de Real Betis y Olympique de Marsella.

En esa misma línea, Alfonso Pérez Muñoz, remarcó que el ambiente del Real Madrid no le puede demandar buenos resultados y rendimiento a Franco Mastantuono que al resto de los jugadores del plantel de Xabi Alonso: ”Hay que darle tiempo y no se le puede exigir como a otro jugador que lleva tiempo consagrado en Europa y en el propio Real Madrid”.

Por otra parte, opinó sobre las otras opciones que tiene Xabi Alonso en ataque y se refirió a las posibilidades que tendrán todos a lo largo de una campaña que está cargada de partidos: ”Vinicius es un jugador importante en el Real Madrid por la cantidad de minutos y partidos que juega. A mí Rodrygo me gusta mucho, pero para un entrenador es una bendición tener grandes jugadores y poderlos utilizar en diferentes momentos. La temporada es muy larga, son muchos partidos y todos los jugadores van a ser importantes. Cada uno tiene sus favoritos y a mí, insisto, Rodrygo me gusta más que Vinicius y, por ahora, le está compitiendo la titularidad en la banda izquierda”.

Las chances de Franco Mastantuono de ser titular vs. Barcelona

“Hemos recuperado a casi todos los jugadores que no pudieron estar contra la Juventus. Ya veréis el once, pero todo el que está en la convocatoria puede jugar”, comentó Xabi Alonso a raíz del once que conformará para recibir al Barcelona este domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu.

Vale recordar que el nacido en Azul, si bien fue titular en 8 partidos, fue al banco de suplentes vs. Juventus el pasado miércoles, ingresando recién en el minuto 77 en lugar de Brahim Díaz.

