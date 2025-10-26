Diego Simeone reaccionó a los rumores que vinculan a Julián Alvarez con el Barcelona

Julián Alvarez es la joya del Atlético de Madrid. Sin dudas es la pieza que mantiene al Colchonero con esperanzas de pelear por alguno de los títulos (principalmente en LaLiga o en la Copa del Rey, más allá de la gran obsesión de pelear la UEFA Champions League), a pesar del inicio de temporada tan irregular (solo cosechó 16 de 27 puntos posibles en el campeonato local y solo 3 de 9 en la Liga de Campeones de Europa).

Pero por esa misma razón, el Atleti tiene clubes al acecho que quieren quedarse con el exdelantero de River. Entre ellos, principalmente, el FC Barcelona, que le busca un reemplazante a Robert Lewandowski (de ya 37 años) que pueda acoplarse de la mejor manera a Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford, además de los creadores de juego como Pedri y Dani Olmo.

Es entre esos futbolistas en donde en el Blaugrana ven que Julián Alvarez encaja perfectamente. Por eso, de manera permanente, sobre todo ante cada traspié del Atlético de Madrid, resurgen los comentarios respecto a la presunta incomodidad del atacante en el rojiblanco y a la salida que estaría buscando directamente en el Culé.

Y tan fuertes son los rumores, que ya llegaron a los oídos del propio Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, que busca disipar todo tipo de chance, por más pequeña que sea, de que Julián abandone el Estadio Metropolitano para recalar en el Camp Nou (que por cierto reabriría sus puertas antes de fin de año).

”A él (Julián) lo veo absolutamente comprometido. En el último partido pudo haber hecho dos goles, en las únicas dos claras que el equipo pisó campo rival con peligro. Espero lo mejor de él. Le veo comprometido, entusiasmado, contento… Esperemos que mañana pueda ser un mejor partido”, expresó el Cholo en la previa del cruce por LaLiga con el Real Betis.

En ese mismo sentido, no quiso explayarse sobre la renovación del contrato del nacido en Calchín, pero dejó su mensaje entre líneas: ”Yo del contrato no participo, pero el club sabe lo que tiene que generar y gestionar para lo mejor del equipo y la institución”.

Para Diego Simeone Julián Alvarez y Thiago Almada son distintos

“Puede jugar en distintas posiciones y con algo diferencial que tienen también Griezmann, Baena, Julián: una gran visión de juego y esos futbolistas son distintos. Hay que intentar encontrarles el lugar y en los minutos que tengan pueda demostrar lo que estamos comentando”, expresó Diego Simeone en la conferencia de prensa que brindó este domingo 26 de octubre.

DATOS CLAVES

Interés del Barcelona: El FC Barcelona busca a Julián Álvarez como reemplazo de Lewandowski y cree que encajaría perfectamente en su esquema ofensivo.

Rumores de Incomodidad: Los resultados irregulares del Atlético de Madrid intensifican los rumores sobre la posible incomodidad de Álvarez y su interés en ir al Barça.

Respuesta de Simeone: El entrenador Simeone disipa los rumores afirmando que ve a Julián Álvarez “absolutamente comprometido” y “contento” con el Atlético.

