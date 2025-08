Boca y River pelearon por él, debutó en Europa y los hinchas ya lo aman: “Pinta a crack”

En el transcurso de una semana, Valentín Gómez logró convertir la incertidumbre que generaba su revisión médica antes de firmar contrato con Betis, producto de la experiencia fallida que había tenido cuando estaba a punto de ser adquirido por el City Group, en elogios de parte de los hinchas del club español que tienen gran expectativa por lo que pueda aportar al equipo que conduce Manuel Pellegrini.

Sucede que el defensor surgido de Vélez pudo acumular este miércoles sus primeros minutos de fútbol en la pretemporada bética, ingresando en el complemento del partido ante el Coventry City, de la segunda categoría del fútbol inglés, que se disputó precisamente en territorio británico y finalizó con empate 1-1.

Esa primera producción dejó muy conformes a los hinchas que pudieron seguir las acciones, muchos de los cuales ya pidieron por su titularidad para el inicio de la temporada oficial. “Paciencia con el chico, pero Valentín Gómez me ha encantado los minutos que ha jugado. Se que es muy pronto y que solo ha jugado unos minutos de pretemporada pero es que hablaban maravillas de él desde Argentina y no me extraña. Pinta a crack”, escribió uno de ellos.

Los elogios para el defensor central por el que supieron pelear Boca y River en el fútbol argentino continuaron sucediéndose en las redes sociales: “En 10 minutos ha hecho lo mismo que habíamos visto en los highlights de Twitter, no conocemos mucho más de él. Anticipación, intenso y rápido al corte. Pintón el de este chaval”, analizó un hincha. “Muy buena pinta”, comentó otro. “Se le ve muy rápido y atento, me ha gustado. Me ha recordado a Luiz Felipe, sin que me de miedo que lo expulsen”, opinó un tercero. “El comienzo de una historia”, añadió uno más.

Hubo, también, quien comparó a Valentín Gómez con Germán Pezzella, campeón del mundo con la Selección Argentina que dejó una gran imagen durante las cinco temporadas que disputó en Betis, en dos ciclos diferentes, antes de tomar la decisión de regresar a River.

¿Cuándo volverá a jugar Valentín Gómez?

El próximo amistoso de pretemporada que disputará Betis está programado para este sábado 2 de agosto ante el Sunderland, que volverá a jugar la Premier League tras conseguir el ascenso ante Sheffield United. Para Valentín Gómez representará la oportunidad de seguir sumando minutos en su nuevo equipo y en función de lo hecho en su presentación también incluso de alinear por primera vez como titular.