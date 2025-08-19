Con 3 palabras, Raphinha palpitó su nominación al Balón de Oro y mostró optimista para vencer a Lamine Yamal

Falta poco más de un mes para que la revista France Football lleve a cabo la entrega del Balón de Oro, ceremonia que se realizará en el Théâtre du Châtelet de la ciudad de París. Después de otorgar la lista de los 30 nominados, los principales candidatos son Raphinha y Lamine Yamal, además de Ousmane Dembélé.

A lo largo de los últimos días, fueron varios los futbolistas que se refirieron a la premiación que se realizará el lunes 22 de septiembre. Uno de los compañeros del brasileño y el español en Barcelona, el polaco Robert Lewandowski, se animó a vaticinar al ganador y posicionó al oriundo de Porto Alegre. Y en las últimas horas, fue el propio jugador con pasado en Leeds United que habló al respecto.

Si bien no se dio como ganador, es muy optimista. Y en diálogo con la organización del galardón, en tres palabras destacó cómo se siente: “La nominación al Balón de Oro ya es mi victoria. Considerando todo lo que he pasado en mi carrera, mi objetivo es ser mejor que ayer. Por eso, si llego a estar en la ceremonia, será un enorme prestigio y una victoria para mí”, exclamó.

Tiene muchas chances de ganarlo, sobre todo por la grandiosa temporada que afrontó con la camiseta del Blaugrana, como así también lo demostró en la Selección de Brasil. Pero todo se definirá en la majestuosa ceremonia que, año a año, viste a todos los futbolistas de gala para definir al mejor jugador del mundo.

La última temporada de Raphinha

Solamente con lo que hizo en Barcelona, a Raphinha lo consideran un firme candidato para ganar el Balón de Oro: anotó un total de 34 goles y aportó 25 asistencias en 57 partidos disputados. Además, con la Selección de Brasil estuvo en 14 encuentros, convirtió 5 tantos y asistió en dos ocasiones.

