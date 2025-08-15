Es tendencia:
logotipo del encabezado
Balón de Oro

Robert Lewandowski sorprendió a todos y no solo eligió a Lamine Yamal para que gane el Balón de Oro: “Una temporada increíble”

El goleador polaco, que milita en Barcelona, se refirió a la entrega del Balón de Oro, el próximo 22 de septiembre.

Por Julián Mazzara

Lewandowski no solo eligió a Lamine Yamal para que gane el Balón de Oro
© Getty ImagesLewandowski no solo eligió a Lamine Yamal para que gane el Balón de Oro

El próximo lunes 22 de septiembre, en el Théâtre du Châtelet de la ciudad de París, la revista France Football entregará el Balón de Oro al mejor futbolista de la temporada 2025. Entre los nominados, aparecen dos jugadores que tuvieron una grandiosa actuación durante todo el año, como son los casos de Lamine Yamal y Robert Lewandowski.

Hay varios futbolistas que lo merecen. El rendimiento que mostraron a lo largo de toda la temporada, como así también las estadísticas lo marcan. Pero para el polaco que comparte la plantilla de Barcelona con Yamal, no solo el joven es uno de los firmes candidatos pero no cree que sea indiscutido para esta ocasión. Y mencionó a un sudamericano.

“Su temporada fue increíble, pero al final todo depende de lo más importante. Aún le queda mucho tiempo, si no es este año, quizá el próximo”, indicó el ex Borussia Dortmund en diálogo con BBC sobre el nivel del nacido en Esplugues de Llobregat. Allí fue cuando se rindió ante los pies de Raphinha, otro de sus compañeros de ataque en el conjunto catalán.

Respecto al brasileño, indicó que “también tuvo una temporada increíble“. Y destacó: “Tenemos jugadores que podrían ser favoritos para ganar este premio”. A pesar de que convirtió 42 goles en los 52 partidos que afrontó con el Culé durante la temporada 2024-2025, el nacido en Warszawa no cree que él deba obtener el galardón, algo que sí consideró en 2021 tras que eligieran a Lionel Messi.

Raphinha, figura de Barcelona.

Raphinha, figura de Barcelona.

La última temporada de Raphinha

Solamente con lo que hizo en Barcelona, a Raphinha lo consideran un firme candidato para ganar el Balón de Oro: anotó un total de 34 goles y aportó 25 asistencias en 57 partidos disputados. Además, con la Selección de Brasil estuvo en 14 encuentros, convirtió 5 tantos y asistió en dos ocasiones.

Publicidad

Los 30 nominados al Balón de Oro

  • Kylian Mbappé (Real Madrid, España).
  • Alexis MacAllister (Liverpool, Inglaterra).
  • Lautaro Martínez (Inter, Italia).
  • Joao Neves (PSG, Francia).
  • Nuno Mendes (PSG, Francia).
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Francia).
  • Ousmane Dembélé (PSG, Francia).
  • Michael Olise (Bayern Múnich, Alemania).
  • Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra).
  • Pedri (Barcelona, España).
  • Scott McTominay (Nápoli, Italia).
  • Robert Lewandowski (Barcelona, España).
  • Harry Kane (Bayern Múnich, Alemania).
  • Achraf Hakimi (PSG, Francia).
  • Viktor Gyökeres (Arsenal, Inglaterra).
  • Erling Haaland (Manchester City, Inglaterra).
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Alemania).
  • Denzel Dumfries (Inter, Italia).
  • Désiré Doué (PSG, Francia).
  • Jude Bellingham (Real Madrid, España).
  • Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia).
  • Lamine Yamal (Barcelona, España).
  • Vitinha (PSG, Francia).
  • Florian Wirtz (Liverpool, Inglaterra).
  • Mohamed Salah (Liverpool, Inglaterra).
  • Vinicius Jr. (Real Madrid, España).
  • Virgil Van Dijk (Liverpool, Inglaterra).
  • Fabián Ruiz (PSG, Francia).
  • Declan Rice (Arsenal, Inglaterra).
  • Raphinha (Barcelona, España).
Mientras luchan por el Balón de Oro, esta es la diferencia de salarios entre Lamine Yamal y Ousmane Dembélé

ver también

Mientras luchan por el Balón de Oro, esta es la diferencia de salarios entre Lamine Yamal y Ousmane Dembélé

Stoichkov avisó quién debe quedarse con el Balón de Oro: “A ver si se lo puedo entregar yo”

ver también

Stoichkov avisó quién debe quedarse con el Balón de Oro: “A ver si se lo puedo entregar yo”

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si juega como en Paraguay, olvídense de ver al River del confundido Gallardo como campeón de la Libertadores"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

ggrova
german garcía grova

Portland Timbers avanza por Matías Rojas, marginado en River

Lee también
Mientras Lamine Yamal gana 31 millones en Barcelona, esto cobra Erling Haaland en Manchester City
Fútbol Internacional

Mientras Lamine Yamal gana 31 millones en Barcelona, esto cobra Erling Haaland en Manchester City

Hristo Stoichkov avisó quién debe quedarse con el Balón de Oro: “A ver si se lo puedo entregar yo”
Fútbol Internacional

Hristo Stoichkov avisó quién debe quedarse con el Balón de Oro: “A ver si se lo puedo entregar yo”

Mientras Mohamed Salah gana 27.5 millones, esto cobra Lamine Yamal
Fútbol Internacional

Mientras Mohamed Salah gana 27.5 millones, esto cobra Lamine Yamal

La emoción de Mohamed Salah y Mac Allister en el homenaje que Liverool le dio a Diogo Jota antes del debut por Premier League
Fútbol europeo

La emoción de Mohamed Salah y Mac Allister en el homenaje que Liverool le dio a Diogo Jota antes del debut por Premier League

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo