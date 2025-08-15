Robert Lewandowski sorprendió a todos y no solo eligió a Lamine Yamal para que gane el Balón de Oro: “Una temporada increíble”

El próximo lunes 22 de septiembre, en el Théâtre du Châtelet de la ciudad de París, la revista France Football entregará el Balón de Oro al mejor futbolista de la temporada 2025. Entre los nominados, aparecen dos jugadores que tuvieron una grandiosa actuación durante todo el año, como son los casos de Lamine Yamal y Robert Lewandowski.

Hay varios futbolistas que lo merecen. El rendimiento que mostraron a lo largo de toda la temporada, como así también las estadísticas lo marcan. Pero para el polaco que comparte la plantilla de Barcelona con Yamal, no solo el joven es uno de los firmes candidatos pero no cree que sea indiscutido para esta ocasión. Y mencionó a un sudamericano.

“Su temporada fue increíble, pero al final todo depende de lo más importante. Aún le queda mucho tiempo, si no es este año, quizá el próximo”, indicó el ex Borussia Dortmund en diálogo con BBC sobre el nivel del nacido en Esplugues de Llobregat. Allí fue cuando se rindió ante los pies de Raphinha, otro de sus compañeros de ataque en el conjunto catalán.

Respecto al brasileño, indicó que “también tuvo una temporada increíble“. Y destacó: “Tenemos jugadores que podrían ser favoritos para ganar este premio”. A pesar de que convirtió 42 goles en los 52 partidos que afrontó con el Culé durante la temporada 2024-2025, el nacido en Warszawa no cree que él deba obtener el galardón, algo que sí consideró en 2021 tras que eligieran a Lionel Messi.

Raphinha, figura de Barcelona.

La última temporada de Raphinha

Solamente con lo que hizo en Barcelona, a Raphinha lo consideran un firme candidato para ganar el Balón de Oro: anotó un total de 34 goles y aportó 25 asistencias en 57 partidos disputados. Además, con la Selección de Brasil estuvo en 14 encuentros, convirtió 5 tantos y asistió en dos ocasiones.

Publicidad

Publicidad

Los 30 nominados al Balón de Oro

Kylian Mbappé (Real Madrid, España).

Alexis MacAllister (Liverpool, Inglaterra).

Lautaro Martínez (Inter, Italia).

Joao Neves (PSG, Francia).

Nuno Mendes (PSG, Francia).

Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Francia).

Ousmane Dembélé (PSG, Francia).

Michael Olise (Bayern Múnich, Alemania).

Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra).

Pedri (Barcelona, España).

Scott McTominay (Nápoli, Italia).

Robert Lewandowski (Barcelona, España).

Harry Kane (Bayern Múnich, Alemania).

Achraf Hakimi (PSG, Francia).

Viktor Gyökeres (Arsenal, Inglaterra).

Erling Haaland (Manchester City, Inglaterra).

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Alemania).

Denzel Dumfries (Inter, Italia).

Désiré Doué (PSG, Francia).

Jude Bellingham (Real Madrid, España).

Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia).

Lamine Yamal (Barcelona, España).

Vitinha (PSG, Francia).

Florian Wirtz (Liverpool, Inglaterra).

Mohamed Salah (Liverpool, Inglaterra).

Vinicius Jr. (Real Madrid, España).

Virgil Van Dijk (Liverpool, Inglaterra).

Fabián Ruiz (PSG, Francia).

Declan Rice (Arsenal, Inglaterra).

Raphinha (Barcelona, España).

ver también Mientras luchan por el Balón de Oro, esta es la diferencia de salarios entre Lamine Yamal y Ousmane Dembélé