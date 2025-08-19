Con 5 palabras, Xabi Alonso calificó el debut de Franco Mastantuono con la camiseta de Real Madrid

Por la primera fecha de la temporada 2025-26 de LaLiga, Real Madrid le ganó por la mínima a Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu. Aunque Kylian Mbappé, de penal, marcó el único tanto de la noche, la atención se la llevó Franco Mastantuono, que tuvo sus primeros minutos en el Merengue.

El futbolista de la Selección Argentina, presentado la semana pasada tras cumplir 18 años, fue parte del banco de suplentes de los blancos y tuvo su debut a los 23 minutos del complemento, cuando ingresó en lugar de Brahim Díaz.

De esta manera, el nacido en River Plate tuvo sus primeros contactos con la pelota en el gigante europeo e incluso tuvo una buena oportunidad de cara al gol, aunque su remate salió al cuerpo del arquero Sergio Herrera.

En conferencia de prensa tras la victoria, Xabi Alonso se mostró conforme por los primeros minutos de Mastantuono en la Primera de Real Madrid y resumió su análisis en solo 5 palabras: “No le pesó la camiseta”.

“Tiene pinta. Ya le veía que podía aportar, ha tenido buenos minutos. No había podido entrenar con nosotros, pero sí que se ha estado preparando. Tenía muchas ganas. A veces lo emocional pesa más que lo trabajado. Ha tenido buen impacto. Buena noticia que haya hecho su debut”, completó el entrenador español.

Además, el balance le dio positivo entre todas las caras nuevas, incluyendo a Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Fran Carreras: “He visto que no les ha pesado ni la camiseta ni pisar el Bernabéu. Los 4 han tenido una actuación buena, completa, igual no espectacular. No hay cometido errores, no han estado nerviosos. Los que han iniciado y Franco han traído buena energía, esa mezcla ha sido buena con los que ya estaban”.

Cuándo es el próximo partido de Real Madrid

Tras el exitoso debut ante Osasuna, el Merengue volverá a afrontar un compromiso por LaLiga. Será el próximo domingo ante Real Oviedo como visitante en el marco de la segunda fecha del certamen. Xabi Alonso definirá en los próximos días si Mastantuono puede actuar como titular en esta oportunidad.

