La sorpresiva decisión de Alejandro Garnacho: rechazó a un gigante europeo para jugar en Chelsea

Alejandro Garnacho sigue siendo uno de los grandes nombres propios del mercado de pases europeo. Pero tras semanas de incertidumbre, esta vez, las novedades parecen jugar a su favor: todo apunta a que su próximo destino será Chelsea. Y el delantero estaría tan convencido de ello que incluso desestimó el interés de un gigante del continente.

Tal como adelantó Fabrizio Romano, en las últimas 48 horas Garnacho rechazó una propuesta del Bayern Múnich, quien había mostrado un fuerte interés en sumarlo para la Bundesliga. Sin embargo, el delantero de 21 años dejó en claro su postura: quiere quedarse en la Premier League y vestirse de Blue. Ante su deseo, el propio Romano, además, aclaró que Chelsea avanza en las charlas con el United para cerrar el traspaso, apoyado en la buena relación que existe entre las dirigencias de ambos clubes.

Su último partido oficial fue el 21 de mayo, en la final de la Europa League perdida ante Tottenham. Desde entonces no volvió a tener acción y quedó relegado en la consideración del entrenador Ruben Amorim luego de ciertos cortocircuitos entre ambos. Sin futuro en el club, Garnacho ya arregló su contrato con Chelsea, quedando pendiente la definición de los términos del traspaso entre clubes, en una carrera contrarreloj con el mercado cerrando el 1 de septiembre.

Alejandro Garnacho rechazó a Bayern Múnich y se acerca a Chelsea.

Esta decisión también puede tener un alto impacto en la búsqueda del delantero en obtener continuidad para recuperar un lugar en la Selección Argentina, con vistas al Mundial 2026. Lionel Scaloni no lo convocó para la doble fecha de Elininatorias en septiembre y, así, serán tres nóminas consecutivas en las que dice ausente. Un dato que acentúa la necesidad de resolver su futuro cuanto antes para recuperar continuidad.

En ese sentido, todo indica que, después de rechazar a un gigante como Bayern Múnich, Garnacho está cada vez más cerca de cumplir su deseo de seguir en la Premier League, ahora con la camiseta del Chelsea.

El gesto de los hinchas del United con Garnacho que demuestra un quiebre en su relación

En medio de las negociaciones, los que se expresaron al respecto fueron los fanáticos del Manchester, quienes el fin de semana pasado aprovecharon su regreso a Old Trafford (derrota 1-0 vs. Arsenal) para dejar en claro su postura en el caso de Alejandro Garnacho. ¿Cómo lo hicieron? Rayando el rostro del delantero en una gigantografía que se ubica sobre uno de los murales del Teatro de los Sueños. Una reacción que lo dice todo.

