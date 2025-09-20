Con Speed como detonante, trascendió el motivo extradeportivo por el que Manchester United vendió a Alejandro Garnacho a Chelsea

Alejandro Garnacho ya viste la camiseta del Chelsea y acumula 33 minutos en dos partidos, pero su salida del Manchester United todavía sigue dando que hablar. El extremo argentino, que este sábado volvió a Old Trafford en la derrota de su equipo por 2 a 1, fue transferido semanas atrás en una operación que tuvo constantes idas y vueltas. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que detrás de transferencia existieron motivos extradeportivos que pesaron en la balanza.

El detonante, según reveló el Daily Mail en un informe especial, tuvo como protagonista a IShowSpeed, uno de los streamers más populares del mundo y reconocido fanático de Cristiano Ronaldo. El vínculo de Garnacho con el creador de contenido no cayó nada bien en el vestuario ni en la dirigencia, especialmente después de un episodio ocurrido en la final de la FA Cup 2024 en Wembley, donde el United derrotó al Manchester City.

En aquella ocasión, Garnacho invitó a Speed a sumarse a los festejos privados del club por el título. El streamer, que había presenciado el partido desde la grada, irrumpió en la celebración junto al argentino, se fotografió con varios jugadores e incluso imitó el famoso “Siu” de Ronaldo. Una presencia que puertas adentro tuvo reprobación.

El episodio sorprendió a varios integrantes del plantel y provocó incomodidad en el cuerpo técnico. El mismo informe cita el testimonio de un exjugador del United que, consultado sobre lo ocurrido, fue tajante: “En nuestra época lo habríamos solucionado de otra forma”. Desde entonces, la relación entre Garnacho y la institución quedó marcada por episodios que desgastaron la confianza mutua y terminaron acelerando su salida rumbo a Londres.

Garnacho y Speed durante las celebraciones de Manchester United por la obtención de la FA Cup 2024 (@UtdXclusive).

El resto de historias no contadas de la época de Garnacho en el United

Más allá de la polémica con Speed, el Daily Mail repasó otros puntos que explican la salida del joven extremo. Dentro del vestuario, algunos futbolistas experimentados lo encontraban “exasperante”, mientras que Bruno Fernandes llegó a reconocer que el argentino “no tuvo la mejor actitud” en uno de los viajes del club.

Su compatriota Lisandro Martínez también habría intentado aconsejarlo, aunque sin demasiado éxito. “Garnacho podía ser malhumorado y petulante, y se tomaba muy mal las críticas”, señala el informe, que refleja las dificultades del futbolista para mantenerse bajo un camino alejado de los flashes.

En ese sentido, tampoco pasaron desapercibidas algunas actitudes en redes sociales. Una de ellas lo obligó a pedir disculpas a Erik Ten Hag, su ex entrenador, tras darle “me gusta” a un comentario que criticaba su sustitución frente al Bournemouth. En otra ocasión, subió una foto usando una camiseta del Aston Villa con el apellido de su amigo Marcus Rashford en la espalda, lo cual generó un fuerte enojo en los hinchas.

La acumulación de situaciones se sumaron a los problemas de convivencia y a los altibajos dentro del campo de juego. Así, finalmente, el United consideró que era momento de dar por terminado el ciclo de Garnacho, abriendo la puerta a su traspaso al Chelsea.

